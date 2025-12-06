قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

للإعلام العبري.. قائد "أبو شباب" الجديد يعلن مواصلة الحرب ضد حماس في جنوب غزة

قائد "أبو شباب" الجديد يعلن مواصلة الحرب ضد حماس في جنوب غزة
قائد "أبو شباب" الجديد يعلن مواصلة الحرب ضد حماس في جنوب غزة

أعلن القائد الجديد لعشيرة "أبو شباب"، غسان الدهيني، أن مجموعته ستواصل محاربة حركة حماس في جنوب غزة بوتيرة أكبر، و ذلك خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية.

 طرد حماس من جنوب غزة

 

و قال الدهيني: "لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار."

وأكد الدهيني، أن فقدان القائد السابق مؤلم، لكنه لا يوقف القتال ضد "الإرهاب"، مضيفا: "نواصل بالقوة نفسها، بل وبمزيد من العزم".

وأشار الدهيني، إلى أن الجماعة ستعمل على طرد حماس من جنوب غزة، موضحا: "سنطهر المنطقة للمدنيين، ونسعى لجعل القتال في منطقة لا يمتلك السلاح فيها إلا قواتنا، منطقة يمكن وصفها بأنها منزوعة السلاح. هناك مدنيون يؤمنون بالسلام، ونحن نعد مكانا آمنا لاستقبالهم".

وانتشر على تطبيق تلجرام مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، ووصفه بأنه رسالة لإظهار جاهزية القوات ومتانة معنوياتهم.

وقال: "هدف الفيديو بسيط وواضح: إظهار أن "القوات الشعبية" ما زالت تعمل، والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية".

وجاء تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة.
 

أبو شباب القائد الجديد غسان الدهيني حركة حماس جنوب غزة

