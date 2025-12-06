سعر الدولار الآن في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( نكست، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الشركة المصرفية) لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر، المصرف العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي،تنمية الصادرات، ،قطر الوطني) حوالي 47.52 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، إتش إس بي سي HSBC ، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة، الأهلى الكويتي، قناة السويس) نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول) نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك المركزي لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم السبت

47.53جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم السبت

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم السبت

47.55 جنيه للبيع.