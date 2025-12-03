أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: الأهلى الكويتي، قناة السويس مسجلا نحو :
47.59 جنيه للشراء.
و47.69جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
47.58 جنيه للشراء.
و47.68 جنيه للبيع.
وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل:
47.55جنيه للشراء.
و47.65جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو:
47.54جنيه للشراء.
و47.64 جنيه للبيع.
زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي) لنحو:
47.53جنيه للشراء.
و47.63 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو:
47.52جنيه للشراء.
47.62جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو:
47.51جنيه للشراء.
و47.61جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) ليصل:
47.50 جنيه للشراء.
و 47.60جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل:
47.48 جنيه للشراء.
و47.58جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:
47.47 جنيه للشراء.
و 47.57 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:
47.43جنيه للشراء.
و 47.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي الأربعاء
ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو:
47.53 جنيه للشراء.
و47.66 جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء للدولار اليوم
47.59 جنيه للشراء.
أقل سعر بيع للدولار اليوم
47.53 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم
47.58 جنيه للبيع.