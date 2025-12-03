قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
اقتصاد

أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء  3 ديسمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: الأهلى الكويتي، قناة السويس مسجلا نحو :

47.59 جنيه للشراء.

و47.69جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

 47.58 جنيه للشراء.

 و47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل:

 47.55جنيه للشراء.

 و47.65جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية،  الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو:

47.54جنيه للشراء.

و47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي)  لنحو:

 47.53جنيه للشراء.

 و47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات،  أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو:

 47.52جنيه للشراء.

 47.62جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو:

 47.51جنيه للشراء.

 و47.61جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) ليصل:

 47.50 جنيه للشراء.

 و 47.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل:

 47.48 جنيه للشراء.

 و47.58جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

 47.47 جنيه للشراء.

 و 47.57 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

  47.43جنيه للشراء.

 و 47.53 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي الأربعاء 

 ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في  البنك المركزي لنحو:

 47.53 جنيه للشراء.

 و47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

47.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم 

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي الأهلي المتحد بنك القاهرة الجنيه المصري

طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

