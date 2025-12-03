أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: الأهلى الكويتي، قناة السويس مسجلا نحو :

47.59 جنيه للشراء.

و47.69جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

47.58 جنيه للشراء.

و47.68 جنيه للبيع.

وزادسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB) ليسجل:

47.55جنيه للشراء.

و47.65جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، الإسكندرية، الكويت الوطنى،بنك الشركة المصرفية) نحو:

47.54جنيه للشراء.

و47.64 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي) لنحو:

47.53جنيه للشراء.

و47.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، البركة) لنحو:

47.52جنيه للشراء.

47.62جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول لنحو:

47.51جنيه للشراء.

و47.61جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، أبوظبي التجاري) ليصل:

47.50 جنيه للشراء.

و 47.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC ليسجل:

47.48 جنيه للشراء.

و47.58جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند:

47.47 جنيه للشراء.

و 47.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

47.43جنيه للشراء.

و 47.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي الأربعاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي لنحو:

47.53 جنيه للشراء.

و47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

47.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

47.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

47.58 جنيه للبيع.