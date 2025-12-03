قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يتأمل: "التأجيل ليس رفضاً".. 9 أوجه لاستجابة الله للصلوات| صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء بالوجوه في شبرا، التابعة لكنائس قطاع شبرا الجنوبية. 

وافتتح قداسته بيت الأنبا ونس لخدمات الطفل المجاور للكنيسة، وتفقد محتوياته، وشجع الأطفال والعاملين فيه، وافتتح كذلك مسرح الكاروز الذي تم تجهيزه بالطابق الرابع بالكنيسة، واستمع لمجموعة من الترانيم من كورال "تي بارثينوس" للمخدومين، ثم عقد لقاءً مع كهنة الكنيسة وأسرهم وتحدث معهم عن "الأذن" التي تهتم بها الكنيسة خلال فترة صوم الميلاد "مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ" (مت ١١: ١٥).

توجه بعد ذلك قداسة البابا إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك، حيث صلى رفع بخور العشية، وشاركه عدد من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، وكهنة كنائس شبرا الجنوبية.

وعقب العشية رتل خورس الشمامسة بعض الألحان، وألقى نيافة الأنبا مكاري  كلمة ترحيب بقداسة البابا ثم رحب القمص بولا جرجس كاهن الكنيسة بقداسته في كلمة نيابة عن كهنة الكنيسة. بينما رتل كورال "تي بارثينوس" للخدام وكورال "الأنبا أبرآم" مجموعة من التسابيح الكنسية والترانيم.

وكرم قداسة البابا الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماچستير، من أبناء الكنيسة، وكذلك الفائزين بميداليات في عدد من الرياضات البدنية والذهنية.

وقبل بدء العظة قال قداسته: "سعيد أن أزور كنيستكم الجميلة والتي لها خدمة متميزة، وقد تخرج منها آباء كثيرون وخدموا في أماكن عديدة في مصر وخارجها وكذلك كثير من الأحبار الأجلاء نشأوا في هذه الكنيسة والعديد من الشمامسة والرهبان والراهبات، فهي كنيسة ولود وجامعة في عملها وخدمتها ونشاطها."

وأضاف: "نيافة الأنبا مكاري مع الآباء الكهنة الأحباء لهم خدمه مشهود لها، وأرى تصميم الكنيسة فيه نوع من الوقار يجمع بين الأصالة والحداثة. أشكركم على الكورال الجميل الذي صاحبته لغة الإشارة وفريق الأنبا أبرآم، والڤيديو الذي تم عرضه عن الكنيسة والمحطات الرئيسية فيها كان جميلاً. لقد زار كل من البابا كيرلس والبابا شنودة هذه الكنيسة واليوم نأخذ بركتها معكم."

كيف يستجيب الله لصلواتنا

واستكمل قداسة البابا سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن موضوع "استجابة الله لصلواتنا"، وقرأ جزءًا من الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا والأعداد (١ - ٢٢)، وأوضح أن هذا الأصحاح تقرأه الكنيسة في قداسات آحاد شهر كيهك على أجزاء، ويُسمى هذا الأصحاح: "استجابة الله للصلاة"، كما يُسمى: "الوعد وتحقيق الوعد".

وتناول قداسته: كيف يستجيب الله لصلواتنا، كالتالي: 
- استجابة مؤجلة، لأن الله يعرف التوقيت المناسب لنا، كمثال الاستجابة لصلوات حنة أم صموئيل، "صَنَعَ الْكُلَّ حَسَنًا فِي وَقْتِهِ" (جا ٣: ١١). 
- على الفور: كمثال الاستجابة لشفاء المفلوج المُدلّى من السقف، "فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ" (مر ٢: ٥). 
- استجابة أكبر من الطلب: مثلما طلب سليمان الحكيم الحكمة فقط، ولكن الله أعطاه أكثر مما طلب، "وَالْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَكْثَرَ جِدًّا مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُ" (أف ٣: ٢٠).
- لا تأت: لأنها لا تناسبنا، "وَلِئَلاَّ أَرْتَفِعَ بِفَرْطِ الإِعْلاَنَاتِ، أُعْطِيتُ شَوْكَةً فِي الْجَسَدِ، مَلاَكَ الشَّيْطَانِ لِيَلْطِمَنِي، لِئَلاَّ أَرْتَفِعَ" (٢كو ١٢: ٧). 
- استجابة (بقرصة): مثلما حدث مع يونان، "وَأَمَّا الرَّبُّ فَأَعَدَّ حُوتًا عَظِيمًا لِيَبْتَلِعَ يُونَانَ" (يون ١: ١٧). 
- استجابة على غير قياس الاستحقاق: "«اذْكُرْنِي يَا رَبُّ مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِكَ». فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ»" (لو ٢٣: ٤٢، ٤٣)، "أمانة اللص" في الجمعة الكبيرة. 
- استجابة عامة: "«تَكَلَّمْ لأَنَّ عَبْدَكَ سَامِعٌ»" (١صم ٣: ١٠). 
- استجابة لوعد سيتم تنفيذه في وقت معيّن: مثلما يحدث عندما نعطي وعدًا بهدية لطفلنا عند نجاحه. 
- استجابة مفرحة: كمثال ولادة يوحنا المعمدان.

وتأمل قداسة البابا في استجابة الله للصلاة من خلال عدة مفاهيم، هي: 
١- الله يؤجل ولكن لا يهمل، "«لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لكِنِّي أَذْهَبُ لأُوقِظَهُ»" (يو ١١: ١١). 
٢- الاستجابة المؤجلة تصنع قديسين، "هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ" (رؤ ١٤: ١٢). 


٣- عندما تأتي الاستجابة تاتي بفرح معها، "وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَابْتِهَاجٌ، وَكَثِيرُونَ سَيَفْرَحُونَ بِوِلاَدَتِهِ" (لو ١: ١٤).
٤- التأجيل ليس رفض وإنما إعداد، لكي يُشكّل قلب الإنسان، ويجعلنا أكثر قربًا لله، يقول القديس مكاريوس الكبير: "الله يهيئ الوعاء قبل أن يسكب فيه نعمته لئلا ينكسر من ثِقَل العطية".

وبعد انتهاء العظة، حرص قداسته على مباركة الشعب المتواجد في الطابق الأرضي والتقاط الصور معهم الأمر الذي سبب فرحة لافتة لديهم.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الشمامسة كنيسة السيدة العذراء بالوجوه الترانيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية

سيامة كاهن جديد بإيبارشية بوليڤيا وزيارة السفير المصري لمدرسة سان ماركوس الدولية

الجمعية المصرية

الجمعية المصرية تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

تفويض مركز الأنشطة الإقليمية لتغير المناخ،

نشاط مكثف خلال فعاليات COP24 لحماية البحر المتوسط من التلوث

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد