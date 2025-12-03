لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا

كشف اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية تقوم حاليًا بتصنيع قاطرتين ذات إمكانيات عالية تصل قوة الشد فيهما إلى 190 طنًا، مؤكدًا أنها من أكبر القاطرات المخصصة لتنفيذ المهام الثقيلة واستخدامها حيوي في إدارة الأزمات البحرية.

وأوضح اللواء محمود فوزي، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهيئة نفذت أيضًا لنشات إسعاف بحرية مجهزة بالكامل بوسائل العناية المركزة والإسعافات الأولية لدعم عمليات الإنقاذ والطوارئ.

وأشار اللواء محمود فوزي إلى امتلاك القوات البحرية نماذج متعددة من القاطرات بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الموانئ الخضراء وفقًا للمعايير البيئية الحديثة.

وأضاف أن هناك كراكات بقدرة تشغيل حتى عمق 14 مترًا تعمل ضمن أسطول التطوير، إلى جانب لنشات مكافحة التلوث المجهزة للتعامل مع أي مخلفات أو تسريبات بحرية في نطاق الموانئ، بما يعزز منظومة الأمن البحري والحفاظ على البيئة البحرية.