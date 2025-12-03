وزير الإنتاج الحربي: الرئيس السيسي وجه بتنوع مصادر السلاح حتى لا نتأثر

قال محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس السيسي يتدخل بشكل مباشر لحل أي مشاكل أو عقبات تواجهنا، متابعا: مركبة الردع تم تسميتها بهذا الاسم لأن هذا هو هدفها.





ولفت خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مركبة ردع تم تصنيعها داخل مصانعنا، والقاذف المرفق بها يعمل على إطلاق صواريخ موجهة لمدة 300 كيلو.



واسترسل: الرئيس السيسي وجه بتنوع مصادر السلاح حتى لا نتأثر تحت أي ضغط ويكون هناك البديل.



وأكد على أن الوزارة تعمل «بما يرضي الله وبكامل الإمكانيات والدعم المتاح»، موضحًا أن الرئيس ألغى فكرة الإسناد المباشر لضمان الشفافية وزيادة الكفاءة في التنفيذ.



