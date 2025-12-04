في ليلة إنجاز استثنائية.. خالد جلال يُهدي تكريمه من وزارة الثقافة لزوجته وبناته

أهدى المخرج خالد جلال تكريمه من وزارة الثقافة المصرية لزوجته المخرجة علا فهمي، وبناته نور وملك.

وتضمّن برنامج الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يوثّق أبرز محطات مشواره الفني والإداري، من إخراج الفنان عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. كما شهد الحفل حضور قيادات وزارة الثقافة، وعدد من الفنانين الذين تتلمذوا على يديه، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، والمثقفين، والنقّاد، والإعلاميين.

وبدأت الاحتفالية، التي أخرجها خالد جلال، بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تناول أبرز محطات مسيرته الفنية والإدارية، متضمّنًا تصريحات صوتية استعاد فيها أهم لحظاته التاريخية، وفي مقدمتها حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض المسرحي «سلّم نفسك» وإشادته الرفيعة بفريق العمل.

وتضمّن الفيلم شهادة موجزة للفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، حول تفرد تجربة خالد جلال الإبداعية، إلى جانب شهادات مؤثرة لفنانين تتلمذوا على يديه.



