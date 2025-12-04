بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع

كشف الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، عن بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل تجريبي داخل أتوبيسات الهيئة، ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرحلة الأولى

وأكد الشيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامي أسامة كمال، أن المرحلة الأولى تشمل تجهيز 300 أتوبيس بأجهزة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أسابيع فقط، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي أسطول النقل العام.

وسائل الدفع غير النقدي

وشدد على أن الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي يمثل نقلة مهمة لتحسين الحوكمة وزيادة كفاءة التشغيل.

وأشار رئيس الهيئة إلى طرح كروت مسبقة الدفع لاستخدامها في أتوبيسات النقل العام، مع توفير منافذ بيع داخل المحطات النهائية، بالإضافة إلى طرحها داخل الأتوبيسات نفسها لضمان وصولها لجميع الركاب.

كما كشف عن الاستعداد لإطلاق تطبيق محمول يتيح للمستخدمين شحن الكروت ومتابعة أرصدتهم بسهولة، دون الحاجة للعودة إلى منافذ الخدمة، بما يعزز سهولة الاستخدام ويشجع المواطنين على التحول للدفع الإلكتروني.

https://youtu.be/uisvrqspDGA?si=onsY6-pv-3bdDSz8