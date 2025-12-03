النقل تنشر صورا توضح اقبال المواطنين على استقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لكثافة الركاب بمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT واقبال الركاب على استقلال القطار سواء القادمين من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمحطات الاخرى بمدن شرق القاهرة الى العاصمة الجديدة و العكس.

أماكن انتظار السيارات

و في إطار خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعى بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية، نشرت الوزارة صورا تعكس زيادة وكثافة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائى الخفيف والتي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار.

وذلك بالتزامن مع زيادة الاقبال على استخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد وسائل النقل الجماعي الآمنة والنظيفة الصديقة للبيئة ، وحيث يخدم القطار المدن العمرانية الجديدة شرق العاصمة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.