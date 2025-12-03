معتز الخصوصي: إبطال 70% من دوائر المرحلة الأولى كادت تشكل خطرا على البرلمان لولا تدخل الرئيس

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شهدت وجود تجاوزات ومخالفات انتخابية فجة ، سواء في الدعاية الانتخابية أو استخدام المال السياسي.

وأشار الخصوصي ، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامية أمل نعمان ، إلى أن كل هذه التجاوزات في المخالفات الانتخابية استدعت تدخل الرئيس السيسي لحماية العملية الانتخابية وضمان نزاهة الانتخابات من خلال توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بدورها في رصد أي مخالفات انتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات استجابت سريعا لتوجيهات الرئيس السيسي ، لتجنب التجاوزات ، وهو ما أكد عليه المؤتمر الصحفى الأول للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات بعد إبطال الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات ، وتلاها أحكام آخرى من القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات في 30 دائرة لتصبح 49 دائرة ، بما يعني إبطال 70 % من نتائج الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى ، مما يشكل خطر على العملية الانتخابية.