بضاعة ب75 مليون جنيه.. سقوط عصابة تدير مصنع تدوير مخدرات بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة بالشرقية ، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 75 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة "أول العاشر من رمضان بالشرقية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (150500 قرص ترامادول مخدر – 3400 قرص لعقار ديكانست –– 70 كيلو جرام من "بودرة الترامادول - مادة سودو إيفدرين" المخدرة – 380 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى عمليات إعادة التدوير - المعدات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير - 4 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (75 مليون جنيه)، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية الإستباقية لجالبى ومتجرى المواد المخدرة.