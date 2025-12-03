نشوى مصطفى تتصدر التريند بعد شائعة القبض عليها .. القصة الكاملة

تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفي، علي مدار الساعات الماضية، مؤشرات البحث على الانترنت، بعد تردد شائعة عن إألقاء القبض عليها، على خلفية مشكلة مع الفنانة هند عاكف.

وعلي الرغم من عدم حرص الفنانة نشوي مصطفي على الظهور اعلاميًا، بعد وفاة زوجها، إلا أنها خرجت في بث مباشر لتضع حدًا لتلك الشائعة التي اثارت قلق بعض الفنانين.

وظهرت الفنانة نشوى مصطفى، في بث مباشر من منزلها لتكشف تفاصيل الشائعات التي تناولتها مؤخرا، وازعجتها هي والمقربين منها.

وقالت نشوى مصطفى، في الفيديو، إنها لا تعتاد على عمل بث مباشر لكنها اضطرت له لوضع حد للشائعات، وأنها بثت هذا الفيديو بعد خروج احفادها من منزلها وجلوسهم معها جلسة عائلية.

وأوضحت نشوى مصطفى، أن الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا أزعجت مقربين منها أبرزهم الفنانة إسعاد يونس، التي حرصت على الاطمئنان عليها بعدما قرأت هذه الشائعات عنها.

وقالت نشوى مصطفى: «لقيت إسعاد يونس بتكلمني تطمن وبتسألني إذا كان عندي مشكلة قانونية وكانت محرجة تقولي إنها قرأت شائعة القبض علي.. ولقيت كتير بيطمنوا علي والشائعة كانت بتقول إني اتقبض علي بسبب مشكلة مع الفنانة هند عاكف.. لكن أنا موجودة في بيتي أهو وما اتقبضش علي وعمري ما كان في مشكلة مع هند عاكف أو أي زميلة ليا ولا عمري عملت مشاكل مع حد».

وأضافت نشوى مصطفى: «أنا بخير أهو ما موتش ولا اتقبض عليا .. وبقول للناس اللي بتتربح من الشائعات دي حرام عليكم خافوا من ربنا وكلنا هنموت ونبقى في القبر لوحدنا مع أعمالنا».