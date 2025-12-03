شوبير عن وفاة سباح نادي الزهور: قلبي بيوجعني وماحدث لا يمكن تبريره

علق الإعلامي أحمد شوبير، على وفاة السباح يوسف محمد صاحب الـ12 عامًا، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة.



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "قلبي بيوجعني من اللي حصل ليوسف محمد لاعب سباحة نادي الزهور تحت 12 سنة، الطفل اتعرض لحالة إغماء وهو في المياه ومحدش خد باله، الأهالي بيعملوا كل اللي يقدروا عليه وبييجوا يشجعوا ولادهم".

وتابع قائلاً:" ما حدث لا يمكن تبريره أو الاستهانة به.

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل واقعة وفاة السَّباح الطفل يوسف محمد - لاعب نادي الزهور إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوءِ مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارةِ الشباب والرياضة الدقيقة للحادث المؤسف وما جرى رصده من معلوماتٍ أولية بشأن الحادث، وحرصًا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافيةٍ تامة.