يستعرض موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025
سعر الجنيه الذهب اليوم
أسعار الذهب في مصر
عيار 24: 6382 جنيهًا
عيار 21: 5585 جنيهًا
عيار 18: 4787 جنيهًا
الجنيه الذهب: 44,680 جنيهًا
وجاء هذا الاستقرار بعد توقف موجة البيع لجني الأرباح التي ضغطت على الذهب عالميًا أمس، ودفعته للتراجع من 4264 دولارًا للأونصة—أعلى مستوى في 6 أسابيع—إلى ما دون 4200 دولار.
وتشهد الأسواق العالمية حذرا واضحا قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ظل توقعات بعدم تقديم إشارات مباشرة عن التيسير النقدي.