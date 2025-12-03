قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

محمد إبراهيم

 التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ركن محسن محمد الداعرى وزير الدفاع لجمهورية اليمن ، وفوقار مصطفاييف وزير صناعة الدفاع بجمهورية أذربيجان ، والدكتور بيللو محمد متولى وزير الدولة لشئون الدفاع لجمهورية نيجيريا الإتحادية، كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بـ ميشال منسى وزير الدفاع الوطنى للجمهورية اللبنانية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء ركن حسان أديب عودة
رئيس أركان الجيش اللبنانى.

وذلك في إطار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 فى نسخته الرابعة والذى تستمر فعالياته حتى الرابع من ديسمبر الجاري على أرض جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الرابعة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول رودزانى مافوانيا قائد قوات الدفاع الوطنى لجمهورية جنوب أفريقيا ، والفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون العسكرى بين كلا الجانبين.

كما التقى رئيس الأركان باللواء ديموستينى بيكولاس رئيس أركان الدفاع بجمهورية مدغشقر ، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجــالات العسكرية المختلفة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

زيارة تفقدية للمعرض

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات المعرض الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية الرائدة فى مجالات الصناعات الدفاعية ، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة للاطمئنان على كافة الإجراءات التنظيمية للمعرض.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

وزير الدفاع معرض إيديكس 2025 إيديكس 2025 رئيس الأركان إيديكس القوات المسلحة معرض السلاح

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

