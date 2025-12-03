وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ركن محسن محمد الداعرى وزير الدفاع لجمهورية اليمن ، وفوقار مصطفاييف وزير صناعة الدفاع بجمهورية أذربيجان ، والدكتور بيللو محمد متولى وزير الدولة لشئون الدفاع لجمهورية نيجيريا الإتحادية، كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بـ ميشال منسى وزير الدفاع الوطنى للجمهورية اللبنانية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء ركن حسان أديب عودة

رئيس أركان الجيش اللبنانى.

وذلك في إطار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 فى نسخته الرابعة والذى تستمر فعالياته حتى الرابع من ديسمبر الجاري على أرض جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية فى نسخته الرابعة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول رودزانى مافوانيا قائد قوات الدفاع الوطنى لجمهورية جنوب أفريقيا ، والفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون العسكرى بين كلا الجانبين.

كما التقى رئيس الأركان باللواء ديموستينى بيكولاس رئيس أركان الدفاع بجمهورية مدغشقر ، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجــالات العسكرية المختلفة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

زيارة تفقدية للمعرض

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات المعرض الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية الرائدة فى مجالات الصناعات الدفاعية ، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة للاطمئنان على كافة الإجراءات التنظيمية للمعرض.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.