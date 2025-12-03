قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

أسماء عبد الحفيظ

يخلط الكثيرون بين هبوط ضغط الدم والنوبة الصرعية، لأن كلاهما يظهر بشكل مفاجئ ويؤدي إلى فقدان الوعي أو الشعور بالدوخة الشديدة. 

لكن الطب يؤكد أن هناك علامات واضحة يمكن للمريض أو من حوله ملاحظتها؛ لتحديد سبب الحالة بدقة والتصرف سريعًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أولًا: ما هو هبوط الضغط؟

هبوط الضغط هو انخفاض مفاجئ في مستويات ضغط الدم، مما يسبب ضعف تدفق الدم إلى المخ والأعضاء الحيوية. يحدث غالبًا أثناء الوقوف فجأة، أو بسبب الإجهاد، الجفاف، النزيف، أو بعض الأدوية.

أعراض هبوط الضغط

دوخة مفاجئة

زغللة في العين

صداع خفيف

غثيان

برودة في الأطراف

شحوب الوجه

خفقان بسيط

فقدان وعي قصير لا يتعدى ثواني

ثانيًا: ما هي النوبة الصرعية؟

النوبة الصرعية هي اضطراب كهربائي مفاجئ في المخ يجعل الجسم يفقد السيطرة على الحركة والوعي للحظات أو دقائق، وقد تحدث مرة واحدة أو تتكرر.

أعراض النوبة الصرعية

فقدان وعي قد يستمر بين 30 ثانية إلى عدة دقائق

تشنجات في العضلات

حركات لا إرادية في الذراعين أو الساقين

عض اللسان

خروج رغوة بسيطة من الفم

فقدان التحكم في البول أحيانًا

صداع قوي بعد انتهاء النوبة

ارتباك وتشوش لمدة 10 إلى 30 دقيقة

كيف تفرّق بسرعة بين الحالتين؟

1. مدة فقدان الوعي

هبوط الضغط: ثواني قليلة ثم يستعيد الشخص وعيه تدريجيًا.

النوبة الصرعية: من نصف دقيقة حتى عدة دقائق.

2. حركة الجسم

هبوط الضغط: الجسم يهبط ويستقر بلا حركة واضحة.

النوبة الصرعية: تظهر تشنجات وسقوط عنيف على الأرض.

3. العلامات على الفم

هبوط الضغط: لا يوجد عضّ على اللسان.

النوبة الصرعية: غالبًا يوجد عضّ واضح على اللسان أو جرح صغير.

4. السيطرة على البول

هبوط الضغط: السيطرة كاملة.

النوبة الصرعية: قد يحدث تسرب بول لا إرادي.

5. شكل التنفس

هبوط الضغط: تنفس سريع لكن طبيعي.

النوبة الصرعية: تنفس متقطع، ومع نهاية النوبة يصبح عميقًا وثقيلاً.

6. حالة المريض بعد انتهاء الأزمة

هبوط الضغط: يعود لطبيعته خلال دقائق بعد شرب ماء أو الجلوس.

النوبة الصرعية: يكون في حالة ارتباك ونعاس شديد ولا يتذكر ما حدث.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا؟

  • إذا استمرت الأعراض أكثر من 3 دقائق
  • إذا تكررت النوبات
  • إذا ظهرت تشنجات للمرة الأولى في العمر
  • إذا كانت الحالة مصحوبة بضيق تنفس أو ألم في الصدر
  • إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة
هبوط الضغط النوبة الصرعية كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية ما هو هبوط الضغط ما هي النوبة الصرعية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

