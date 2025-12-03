أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 3-12-2025.

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 58 إلى 66 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 52 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو