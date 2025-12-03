قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 3-12-2025.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 58 إلى 66 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 52 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

