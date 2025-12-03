أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 3-12-2025.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 58 إلى 66 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 52 إلى 56 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 970 إلى 1150 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو