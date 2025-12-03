بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسؤولين في الوكالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك البطاقة الخضراء ومعالجة الجنسية الأمريكية، التي قدمها مهاجرون من 19 دولة.

وقف طلبات الهجرة إلى أمريكا

وأفادت نيويورك تايمز أن الإيقاف ينطبق على الأشخاص من الدول التي حظرتها الإدارة في يونيو من السعي للحصول على إقامة من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

ينطبق هذا الإيقاف على الأشخاص من إيران والسودان وإريتريا وهايتي والصومال ودول أخرى حظرها ترامب في يونيو والذين يسعون للحصول على إقامة من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الوكالة التي تشرف على نظام الهجرة.

وتشمل القائمة بعضًا من أفقر الدول وأكثرها اضطرابًا في العالم.

ترامب يهاجم الصوماليين

وفي وقت سابق، وصف ترامب، المهاجرين الصوماليين بـ"القمامة"، وقال إنه يجب إعادتهم إلى ديارهم، في هجوم غاضب جاء في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بتشديد الإدارة الأمريكية إجراءات الهجرة ضد الصوماليين غير المسجلين في مينيسوتا.

في هجوم غاضب معادٍ للأجانب خلال اجتماع وزاري، انتقد ترامب الصوماليين وإلهان عمر، عضو الكونجرس الصومالية الأصل والتي تحمل الجنسية الأمريكية وقال إن الصومال "كريه الرائحة" و"ليس صالحًا لسبب وجيه".

وأضاف ترامب : "إنهم لا يساهمون بشيء. لا أريدهم في بلدنا، سأكون صريحًا معكم"، ووصف عمر بـ"الحثالة"، وقال: "سنسلك الطريق الخطأ إذا استمررنا في جلب القمامة إلى بلدنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال: "هؤلاء أناس لا يفعلون شيئًا سوى الشكوى" إنهم يشتكون، ومن حيث أتوا، لم يحصلوا على شيء... عندما يأتون من الجحيم ويشتكون ولا يفعلون شيئًا سوى التذمر، لا نريدهم في بلدنا. فليعودوا إلى حيث أتوا وليصلحوا الأمور.