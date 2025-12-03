دراما رمضان 2026.. مصطفى خاطر يشارك كواليس مسلسل «الكينج» ويكشف عن شخصيته

شارك الفنان مصطفى خاطر، صورًا من كواليس تصوير مسلسل “الكينج” المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشر مصطفى خاطر عبر خاصية الاستوري صورته معربًا عن تجسيد شخصية "ياقوت"، وشوق متابعيه لأحداث مسلسله الجديد الكينج.

مصطفى خاطر على انستجرام

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.