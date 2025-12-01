محمد عادل إمام يوجه رسالة شكر لزملائه بعد حريق لوكيشن الكينج

وجه الفنان محمد عادل إمام رسالة شكر ومحبة لكل من تواصل معاه للإطمئنان عليه بعد الحريق الذى اندلع داخل لويكشن مسلسله “الكينج” .

وكتب محمد عادل إمام منشور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، "عاوز أقول حاجة من قلبي وحقيقي مش بركب تريند ولا الحاجات دي.. أنا تقريبا كل زمايلي النجوم والنجمات وصناع الفن كلموني يطمنوا عليا بعد موضوع حريقة استوديو الكينج، ده غير مسؤولين كبار في مصر والدول عربية بجد حسيت بحب وفرحة وامتنان بشكركم جدا على كل الحب والدعم ده.

واستكمل: "يا رب دايما في ضهر بعض وبحبكم كتير جدا وقبل أي حد، بشكر كل الجمهور اللي بعتلي رسايل أو الناس اللي قابلتها وأنا بصور في الشارع وحبوا يطمنوا عليا، أنتم كل حاجه حلوه، ربنا يديم المحبة ويحفظ الجميع".

حريق داخل ستوديو مصر

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل ديكور مسلسل الكينج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقى مواقع التصوير أو الاستديوهات المجاورة.

وتم إبلاغ الأجهزة المختصة، التي تباشر الفحص والتحرى للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما لم تُعلن حتى الآن أى بيانات عن وقوع إصابات.

وأعلن الفنان محمد إمام امس عن استئناف تصوير مسلسل الكينج، وهذا بعد التوقف بسبب الحريق الذي نشب في موقع تصوير داخل ستوديو مصر.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بعون اللّٰه ومشيئته تم النهاردة استئناف تصوير مسلسل الكينج، شكر خاص للمنتج عبدالله ابو الفتوح على إصراره و تصميمه على تكملة التصوير دون توقف بالرغم من الخسائر الكبيرة اللي هو اتكلفها".

وتابع: “سعيد إني شغال مع منتج كبير و فاهم و مليان حماس زيك”.

واختتم: "إن شاء اللّٰه نعملكم حاجة ماحصلش زيها قبل كدة استنونا في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء اللّٰه دعواتكم".

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرنا جميل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.

