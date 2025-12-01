“من 1988 إلى 2025.. ماذا قدّم منتخب مصر في كأس العرب؟

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 بالمنتخب الثاني، وهي المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركات الفراعنة، بعد نسختي 1992 و2021.

وسبق أن شاركت مصر بمنتخب الشباب في نسخة 1998، وبالمنتخب الأولمبي في نسخة 2012، بينما كانت المشاركة الوحيدة بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم استعرض سجل مشاركات الفراعنة السابقة بالبطولة، متضمنًا أبرز النتائج، وعدد المباريات، والانتصارات، والخسائر، وقائمة الهدافين.

أرقام منتخب مصر في كأس العرب عبر التاريخ

9 انتصارات خلال 21 مباراة

شارك الفراعنة في 5 نسخ سابقة وخاضوا خلالها 21 مباراة.

البداية كانت أمام العراق في افتتاح نسخة 1988، بينما كانت آخر مواجهة أمام قطر في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021.

حقق المنتخب المصري 9 انتصارات أولها أمام تونس (1-0) في نسخة 1988، وآخرها أمام الأردن (3-1) في ربع نهائي نسخة 2021.

أما أكبر فوز فجاء على السودان بنتيجة 5-0 في مرحلة المجموعات من نفس النسخة.

9 تعادلات منها 5 سلبية

سجلت المنتخبات المصرية 9 تعادلات:

5 تعادلات سلبية أمام العراق والسعودية وسوريا في نسخة 1988، وسوريا في نصف نهائي 1992، وقطر في نسخة 2021.

4 تعادلات إيجابية بنتيجة (1-1):

الأردن (1992)

السودان ولبنان (2012)

الجزائر (2021)

3 خسائر فقط

تلقى المنتخب المصري 3 هزائم عبر النسخ المختلفة:

خسارة منتخب الشباب أمام الكويت (4-1) في نسخة 1998 وهي الأكبر بتاريخ مصر في البطولة.

خسارة المنتخب الأولمبي أمام العراق (2-1) في نسخة 2012.

خسارة المنتخب الثاني أمام تونس (1-0) في نصف نهائي نسخة 2021.

سجل الأهداف.. 27 هدفًا والفراعنة بـ22 لاعبًا في قائمة الهدّافين

سجل منتخب مصر 27 هدفًا في كأس العرب أحرزها 22 لاعبًا.

البداية كانت عبر طارق سليمان أمام تونس في نسخة 1988، أما الهدف الأخير فكان عبر مروان داوود أمام الأردن في ربع نهائي 2021.

حسام حسن.. الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العرب (3 أهداف)

يتصدر حسام حسن قائمة هدافي مصر في البطولة بـ 3 أهداف:

سجل أمام لبنان (1988)

ثم أمام الأردن في مباراة المركز الثالث (1988)

ثم هدفه الأغلى في مرمى السعودية بنهائي 1992 الذي قاد الفراعنة للتتويج باللقب الوحيد.

هدافون برصيد هدفين

يأتي في المركز الثاني بثنائية لكل لاعب:

أيمن منصور

عبد اللطيف الدوماني

أحمد رفعت

18 لاعبًا سجلوا هدفًا واحدًا

وهم:

طارق سليمان، أيمن شوقي، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، سامي الشيشيني، أحمد الكاس، أحمد مجدي، صالح جمعة، عبد الله رجب، أحمد حمودي، محمد مجدي "أفشة"، أحمد سيد "زيزو"، محمود حمدي "الونش"، حسين فيصل، محمد شريف، عمرو السولية، مروان حمدي، ومروان داوود.