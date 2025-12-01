ليفربول يستعد لجدول ناري في ديسمبر 2025 وسط تذبذب الأداء وغياب صلاح

يستعد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب آرني سلوت، لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك عبر عدة بطولات محلية وقارية، في محاولة جادة لاستعادة الاستقرار بعد النتائج المتذبذبة الأخيرة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يقبع في المركز الثالث عشر في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

وعانى الفريق من فترة صعبة للغاية مؤخرًا، حيث تلقى 9 هزائم في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن ينجح في استعادة جزء من توازنه بالفوز على وست هام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهة أخرى، سيفتقد ليفربول جهود النجم المصري محمد صلاح خلال جزء من مبارياته هذا الشهر، حيث ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي يخوض فيها الفراعنة مباراتهم الأولى يوم 22 ديسمبر 2025.

مواعيد مباريات ليفربول في ديسمبر 2025

● الأربعاء 3 ديسمبر 2025

ليفربول × سندرلاند

الجولة 14 – الدوري الإنجليزي

10:15 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:15 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 6 ديسمبر 2025

ليدز يونايتد × ليفربول

الجولة 15 – الدوري الإنجليزي

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

● الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

إنتر ميلان × ليفربول

الجولة 6 – دوري أبطال أوروبا

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 13 ديسمبر 2025

ليفربول × برايتون

الجولة 16 – الدوري الإنجليزي

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 20 ديسمبر 2025

توتنهام × ليفربول

الجولة 17 – الدوري الإنجليزي

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 27 ديسمبر 2025

ليفربول × وولفرهامبتون

الجولة 18 – الدوري الإنجليزي

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 6:00 مساءً بتوقيت السعودية