متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
ليفربول يستعد لجدول ناري في ديسمبر 2025 وسط تذبذب الأداء وغياب صلاح

يستعد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب آرني سلوت، لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك عبر عدة بطولات محلية وقارية، في محاولة جادة لاستعادة الاستقرار بعد النتائج المتذبذبة الأخيرة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يقبع في المركز الثالث عشر في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

وعانى الفريق من فترة صعبة للغاية مؤخرًا، حيث تلقى 9 هزائم في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن ينجح في استعادة جزء من توازنه بالفوز على وست هام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهة أخرى، سيفتقد ليفربول جهود النجم المصري محمد صلاح خلال جزء من مبارياته هذا الشهر، حيث ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي يخوض فيها الفراعنة مباراتهم الأولى يوم 22 ديسمبر 2025.

مواعيد مباريات ليفربول في ديسمبر 2025

● الأربعاء 3 ديسمبر 2025
ليفربول × سندرلاند
الجولة 14 – الدوري الإنجليزي
10:15 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:15 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 6 ديسمبر 2025
ليدز يونايتد × ليفربول
الجولة 15 – الدوري الإنجليزي
7:30 مساءً بتوقيت القاهرة – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

● الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
إنتر ميلان × ليفربول
الجولة 6 – دوري أبطال أوروبا
10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 13 ديسمبر 2025
ليفربول × برايتون
الجولة 16 – الدوري الإنجليزي
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 20 ديسمبر 2025
توتنهام × ليفربول
الجولة 17 – الدوري الإنجليزي
7:30 مساءً بتوقيت القاهرة – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 27 ديسمبر 2025
ليفربول × وولفرهامبتون
الجولة 18 – الدوري الإنجليزي
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

