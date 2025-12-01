ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

تواصل ريفيان مفاجأة عالم السيارات الكهربائية بأداء غير مسبوق، بعدما أثبتت النسخة الأحدث من R1T Quad Motor Max Pack أنها ليست مجرد شاحنة كهربائية، بل آلة تسارع قادرة على منافسة بعض أسرع السيارات الرياضية في العالم.

ورغم وزنها الذي يتجاوز 7 آلاف رطل مع السائق، فإنها نجحت في تحقيق زمن يكافئ واحدة من أسرع نسخ شيفروليه كورفيت على الإطلاق.

تسارع ريفيان يماثل سيارات سوبركار فائقة

أبرز ما كشفته الاختبارات المستقلة الأخيرة هو قدرة R1T الجديدة على الانطلاق من الثبات إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط.

هذا الزمن يضعها مباشرة في مواجهة سيارات مثل تسلا سايبرتراك، بل ويتجاوزها تسارعًا بعد حاجز الـ 60 ميلًا، لتترك الشاحنة الكهربائية ذات التصميم الزاوي خلفها دون مقاومة تذكر.

ولا يقتصر الأمر على منافسة الشاحنات، فالنتيجة الأكثر إثارة كانت تفوّق R1T على مسار الربع ميل أمام سيارات رياضية مثل Porsche 911 GT3 RS، بل وتعادلها مع كورفيت E-Ray الهجينة بقوة 655 حصانًا في سباق السحب.

قوة هائلة من منظومة رباعية المحركات

تعتمد الشاحنة على منظومة دفع رباعية تضم أربعة محركات كهربائية بقدرة مجمعة تبلغ 1025 حصانًا، مع عزم دوران ضخم يصل إلى 1198 رطل-قدم.

تفسر هذه الأرقام ببساطة كيف لشاحنة بهذا الوزن أن تتصرف وكأنها سيارة خارقة خفيفة الوزن.

ومع حزمة البطارية Max Pack، تستفيد R1T من توزيع مثالي للقوة على كل عجلة، ما يعزز التماسك والانطلاق الحاد حتى على الطرق غير الممهدة.

نتائج الاختبارات تزيد من شعبية ريفيان

اختبارات Car and Driver الأخيرة منحت R1T دفعة جديدة من الاهتمام، خاصة أن أداءها لا يرتكز على الأرقام فحسب، بل يؤكد تحول الشاحنات الكهربائية إلى فئة جديدة من الأداء الفائق. هذه الشاحنة الثقيلة أصبحت قادرة على إرباك سيارات مثل Raptor R و911 GT3 RS وسايبرتراك في نفس الجولة، وهو ما يعد إنجازًا غير متوقع قبل سنوات قليلة فقط.

رسالة جديدة من ريفيان لسوق السيارات

من الواضح أن ريفيان تحاول إثبات أن مستقبل الأداء العالي لن يكون مقتصرًا على السيارات الرياضية، بل قد يأتي من شاحنات كهربائية ضخمة تستطيع الجمع بين العملية اليومية وتسارع السيارات الخارقة.

ريفيان R1T الجديدة ليست مجرد تعديل بسيط، بل إعلان صريح بأن قوة الكهرباء يمكن أن تعيد تعريف مفهوم الشاحنة.