الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

تواصل ريفيان مفاجأة عالم السيارات الكهربائية بأداء غير مسبوق، بعدما أثبتت النسخة الأحدث من R1T Quad Motor Max Pack أنها ليست مجرد شاحنة كهربائية، بل آلة تسارع قادرة على منافسة بعض أسرع السيارات الرياضية في العالم. 

ورغم وزنها الذي يتجاوز 7 آلاف رطل مع السائق، فإنها نجحت في تحقيق زمن يكافئ واحدة من أسرع نسخ شيفروليه كورفيت على الإطلاق.

تسارع ريفيان يماثل سيارات سوبركار فائقة

أبرز ما كشفته الاختبارات المستقلة الأخيرة هو قدرة R1T الجديدة على الانطلاق من الثبات إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط. 

هذا الزمن يضعها مباشرة في مواجهة سيارات مثل تسلا سايبرتراك، بل ويتجاوزها تسارعًا بعد حاجز الـ 60 ميلًا، لتترك الشاحنة الكهربائية ذات التصميم الزاوي خلفها دون مقاومة تذكر.

ولا يقتصر الأمر على منافسة الشاحنات، فالنتيجة الأكثر إثارة كانت تفوّق R1T على مسار الربع ميل أمام سيارات رياضية مثل Porsche 911 GT3 RS، بل وتعادلها مع كورفيت E-Ray الهجينة بقوة 655 حصانًا في سباق السحب.

قوة هائلة من منظومة رباعية المحركات

تعتمد الشاحنة على منظومة دفع رباعية تضم أربعة محركات كهربائية بقدرة مجمعة تبلغ 1025 حصانًا، مع عزم دوران ضخم يصل إلى 1198 رطل-قدم. 

تفسر هذه الأرقام ببساطة كيف لشاحنة بهذا الوزن أن تتصرف وكأنها سيارة خارقة خفيفة الوزن.

ومع حزمة البطارية Max Pack، تستفيد R1T من توزيع مثالي للقوة على كل عجلة، ما يعزز التماسك والانطلاق الحاد حتى على الطرق غير الممهدة.

نتائج الاختبارات تزيد من شعبية ريفيان

اختبارات Car and Driver الأخيرة منحت R1T دفعة جديدة من الاهتمام، خاصة أن أداءها لا يرتكز على الأرقام فحسب، بل يؤكد تحول الشاحنات الكهربائية إلى فئة جديدة من الأداء الفائق. هذه الشاحنة الثقيلة أصبحت قادرة على إرباك سيارات مثل Raptor R و911 GT3 RS وسايبرتراك في نفس الجولة، وهو ما يعد إنجازًا غير متوقع قبل سنوات قليلة فقط.

رسالة جديدة من ريفيان لسوق السيارات

من الواضح أن ريفيان تحاول إثبات أن مستقبل الأداء العالي لن يكون مقتصرًا على السيارات الرياضية، بل قد يأتي من شاحنات كهربائية ضخمة تستطيع الجمع بين العملية اليومية وتسارع السيارات الخارقة. 

ريفيان R1T الجديدة ليست مجرد تعديل بسيط، بل إعلان صريح بأن قوة الكهرباء يمكن أن تعيد تعريف مفهوم الشاحنة.

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

وزير الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

