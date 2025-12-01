قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بحث شكاوى المواطنين في اليوم المفتوح مع مسئولي محافظة الأقصر

شمس يونس

 عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، للاستماع إلى شكاوى المواطنين، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 34 طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات مرافق ورعاية صحية وإسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين المقدمة والعمل على ضمان سرعة معالجة تلك المشكلات وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين ، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

يذكر أنه نظرًا لوجود أعمال تطوير وصيانة بالقاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة – والتي يُقام بها اللقاء يوم الاثنين من كل أسبوع – فقد تقرر نقل اللقاء مؤقتًا ، لقاعة المؤتمرات الدولية، حيث يُعقد لقاء "اليوم المفتوح" بقاعة فرعية رقم (2) بقاعة المؤتمرات الدولية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالقاعة الرئيسية، مع التأكيد على حرص السيد المحافظ على ضرورة عقد اليوم المفتوح "يوم المواطن" في موعده أسبوعيًا للنظر في شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

