المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة كبرى بإسنا لرفع الوعي ومناهضة العنف بالأقصر

عقد المجلس القومي للمرأة بالاقصر ندوة توعوية موسعة بمقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة إسنا، ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" وحملة "16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة وأفراد المجتمع".

وذلك تحت رعاية معالي المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وبتوجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر.

الندوة، التي جرت بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وبرعاية خالد شمس مدير فرع المجلس بالأقصر، استهدفت 200 فتاة وامرأة من مختلف قرى مدينة إسنا، بهدف توعيتهم بمفهوم العنف وأشكاله وطرق مواجهته، وجعلهم سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

افتتح الندوة إبراهيم أحمد عضو المجلس القومي للمرأة وعضو فرع الأقصر، مستعرضًا دور المجلس ومهامه تجاه المرأة، وأوضح صور العنف وأسبابه وآثاره على الأسرة والمجتمع. كما ألقت الأستاذة زينب رضوان عضو المجلس الضوء على دور الإرشاد الأسري في مناهضة العنف ودعم المرأة والأسرة.

وشارك في الندوة قداسة الأب متاؤس الذي تحدث عن ضرورة نبذ العنف وفق تعاليم الأديان والكتب السماوية، وفضيلة الشيخ علي شعبان مدير عام الأوقاف الذي أكد على ما ورد في القرآن والسيرة النبوية من دعوات لمناهضة العنف. كما تناول الإعلامي والصحفي أحمد أبو عدبة مدير موقع وجريدة الأسبوع بالأقصر تأثير العنف الإلكتروني وحرب الشائعات على المجتمع.

وجاءت الندوة ضمن خطة المجلس القومي للمرأة لتعزيز محور الحماية، والذي يشمل مكافحة العنف الأسري والمجتمعي وتجريم ختان الإناث، مع التركيز على توعية الفتيات ليصبحن سفراء لمناهضة العنف ونشر الوعي في قراهن ومجتمعاتهن.