خالد طلعت يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت تفاصيل إصابة اللاعب أشرف بن شرقي نجم الأهلي ومنتخب المغرب .

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بن شرقي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.. وقد يعود للقاهرة ".



وأكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفريق سيفتقد خدمات أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، خلال مباراتي جزر القمر وسلطنة عمان في منافسات كأس العرب 2025.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر في تمام الثانية ظهرًا على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي السعودية وعمان