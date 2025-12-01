شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى إخوانه حكَّام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين.

عيد اتحاد الإمارات

ويؤكِّد شيخ الأزهر أن هذا اليوم -عيد اتحاد الإمارات- يذكر بروح الوحدة والتضامن التي تأسَّست عليها دولة الإمارات الشَّقيقة على نهج حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه، كما يُشيدُ شيخ الأزهر بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات ونهضة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتسامح سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يُديم على دولة الإمارات وسائر الأمة العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، الأمن والأمان والتقدم والازدهار.