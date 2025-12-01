أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة الخلفية.
وقال الاهلي أنه وبعد التنسيق مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى. وجارٍ بحث موقفه من اللحاق بمباريات البطولة، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل.
تفاصيل إصابة بن شرقي قبل انطلاق البطولة العربية
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة الخلفية.