رئيس شركة كهرباء البحيرة يكشف عن تنفيذ مشروعات إستراتيجية فى القطاع

أكد المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية ضمن الخطة القومية للدولة.

تطوير مداخل مدينة مطروح

وأوضح المهندس بهجت أنه تم الإنتهاء من تطوير مداخل مدينة مطروح بأطوال في حدود 100كم وتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروع القطار السريع بمحطات (مطروح - رأس الحكمة - الضبعة - سيدي عبد الرحمن - العلمين).

تغذية مطار رأس الحكمة

وأضاف أنه تم تغذية المرحلة العاجلة لمشروع الأراضي البديلة - شمس الحكمة 15م.ف.أ وجاري التغذية الكهربائية للمشروعات الأتية:

مطار رأس الحكمة - مرحلة أولي بقدرة 6م.ف.أ والمنطقة الصناعية جنوب فوكة بقدرة مطلوبة (مرحلة أولي) 92 م.ف.أ من إجمالي قدرة للمشروع 40 م.ف.أ والمرحلة العاجلة لمشروع الأراضي البديلة لمشروع غرب الضبعة 20 م.ف.أ.

تطوير مراكز خدمة المواطنين

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة علي أنه تم تطوير مراكز خدمة المواطنين بنطاق قطاعي الساحل و مطروح وذلك لتسهيل إجراءات الحصول علي الخدمة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل اليوم الإثنين المهندس بهجت عبدالحليم فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح.

تناول اللقاء الجهود المبذولة للإرتقاء بقطاع الكهرباء بمحافظة مطروح و التأكيد علي تذليل كافة العقبات من أجل تحسين الخدمات للمواطنين و مواكبة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حرص واهتمام الشركة بالإرتقاء بالخدمة واستقرار التيار الكهربائي وذلك بقيام الشركة بعدد من المشروعات الجديدة بالإضافة إلى الإحلال والصيانة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ حيث بلغت قيمة الأعمال بنطاق محافظة مطروح ٣٢٠ مليون جنيه منها (١٩٠ مليون بنطاق قطاع مطروح و١٣٠ مليون بنطاق قطاع الساحل الشمالي) .