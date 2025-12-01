قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
محافظات

رئيس شركة كهرباء البحيرة يكشف عن تنفيذ مشروعات إستراتيجية فى القطاع

محافظ مطروح خلال اللقاء
محافظ مطروح خلال اللقاء
ايمن محمود

أكد المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية ضمن الخطة القومية للدولة.

تطوير مداخل مدينة مطروح

وأوضح المهندس بهجت   أنه تم الإنتهاء من تطوير مداخل مدينة مطروح بأطوال في حدود 100كم   وتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروع القطار السريع بمحطات (مطروح - رأس الحكمة - الضبعة - سيدي عبد الرحمن - العلمين).

تغذية مطار رأس الحكمة

وأضاف أنه تم تغذية المرحلة العاجلة لمشروع الأراضي البديلة  -  شمس الحكمة 15م.ف.أ وجاري التغذية الكهربائية للمشروعات الأتية:

مطار رأس الحكمة - مرحلة أولي بقدرة 6م.ف.أ والمنطقة الصناعية جنوب فوكة بقدرة مطلوبة (مرحلة أولي) 92 م.ف.أ من إجمالي قدرة للمشروع 40 م.ف.أ والمرحلة العاجلة لمشروع الأراضي البديلة لمشروع غرب الضبعة 20 م.ف.أ.  

 تطوير مراكز خدمة المواطنين 

وأكد  رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة علي أنه تم تطوير مراكز خدمة المواطنين بنطاق قطاعي الساحل و مطروح  وذلك لتسهيل إجراءات الحصول علي الخدمة.

كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل اليوم الإثنين المهندس بهجت عبدالحليم فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح.

 تناول اللقاء الجهود المبذولة للإرتقاء بقطاع الكهرباء بمحافظة مطروح و التأكيد علي تذليل كافة العقبات من أجل تحسين الخدمات للمواطنين و مواكبة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع  الكهرباء حرص واهتمام الشركة بالإرتقاء بالخدمة  واستقرار التيار الكهربائي وذلك بقيام الشركة بعدد من المشروعات الجديدة بالإضافة إلى الإحلال والصيانة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ حيث بلغت قيمة الأعمال بنطاق محافظة مطروح ٣٢٠ مليون جنيه منها (١٩٠ مليون بنطاق قطاع مطروح  و١٣٠ مليون بنطاق قطاع الساحل الشمالي) .

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

