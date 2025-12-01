ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي، بواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المقرر إطلاقه في الأسواق، ويأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره.

هاتف Nothing Phone (3a) Lite

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF.

مميزات هاتف Nothing Phone (3a) Lit

يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED فائقة الوضوح FHD+ بقياس 6.77 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس 480 هرتز، وتقنية HDR10+، وخاصية تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة. كما يأتي مزودًا بحماية Panda Glass.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro مع وحدة معالجة الرسومات Mali G615 MC2. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 أو 256 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD

هاتف ZTE الاقتصادي

يأتي هاتف ZTE الاقتصادي القادم بتصميم مألوفًا بعض الشيء وتشير الصور المسربة حديثًا لهاتف Blade V80 Vita إلى أن الشركة قد استوحت تصميمه من طرازات iPhone 17 Pro من Apple .

يستخدم هاتف Blade V80 Vita وحدة كاميرا كاملة العرض بثلاث كاميرات وفلاش LED مثبت في أقصى اليمين، وهو نفس المكان تقريبًا الذي وضعت فيه Apple هذه الكاميرا في هاتف 17 Pro Max ولأن هذه الكاميرات تعد كافية بالفعل لهاتف اقتصادي، فإن شعار Neo الدائري يحتل مكان ماسح LiDAR في أحدث هواتف Pro iPhone.

يأتي الهاتف بتصميم ذي حواف مسطحة، و زر تشغيل ، ومفتاح مُخصص على اليسار، ومنفذ 3.5 ملم، بجوار منفذ USB-C ليعد الهاتف مزيج يجمع بين الأناقة والعملية وهو أمر نادر، حتى في أجهزة أندرويد ذات الأسعار المعقولة.

على عكس الجوانب المستديرة قليلا في أجهزة iPhone لم تُكشف المواصفات بعد، لكن سلسلة Blade لطالما استهدفت فئة الأجهزة ذات الميزانية المحدودة. فقد صُنع هاتف Blade V70 Design بمواصفات متواضعة، لذا من المتوقع أن يحذو V80 Vita حذوه معالج أساسي، وبطارية معقولة، وسعر يُبقي التوقعات في حدودها.

مع ذلك، من المثير للاهتمام معرفة أي ملامح تصميمية ستُستخدم في الهواتف ذات الأسعار المعقولة. من المتوقع أن يصبح شريط الكاميرا العريض في هاتف iPhone 17 Pro أحد أبرز التصاميم المميزة لعام 2025.

مواصفات هاتف iPhone 17e

كشف تسريب حديث عن المواصفات الرئيسية لهاتف آبل iPhone 17e، المتوقع إطلاقه مطلع عام 2026. والآن، يكشف تطور جديد أن iPhone 17e لن يتميز بنوتش كبير مثل iPhone 16e.

تشير الصور التجريبية إلى أن هاتف iPhone 17e سيشبه إلى حد كبير إصدارًا أحادي الكاميرا من هاتف iPhone 17 القياسي ومن المرجح أن تحتفظ بشاشة مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز.

ومن حيث الأداء، من المتوقع أن يعمل الهاتف على شريحة A19 من الجيل التالي، على الرغم من أنه قد يتميز بعدد أقل من أنوية وحدة معالجة الرسومات لتمييزه عن الطراز القياسي.

يستهدف هذا التحديث مستخدمي الأجهزة القديمة، مثل iPhone 11، والذين يحتاجون إلى ترقية موثوقة. بفضل الجمع بين الأجهزة الجديدة وسلاسة نظام iOS، من المتوقع أن يحافظ الجهاز على أداء سلس لسنوات عديدة.