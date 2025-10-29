شركة Nothing تطرح أرخص هواتفها على الإطلاق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في خطوة تعكس استراتيجية جديدة نحو الفئة الاقتصادية، تستعد شركة Nothing لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Nothing Phone (3a) Lite والذي يُعتبر أرخص هواتف الشركة على الإطلاق منذ تأسيسها، وذلك يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، بحسب الإعلان الرسمي الأخير والفيديو التشويقي على منصاتها الرقمية.​

أبرز مواصفات وملامح التصميم

فئة اقتصادية بمواصفات عملية: يأتي Nothing Phone (3a) Lite بمعالج MediaTek Dimensity 7300، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت قابلة للزيادة في الإصدارات الأعلى.​

شاشة وتصميم شفاف: يحافظ الهاتف على التصميم الشفاف المميز الذي اشتهرت به أجهزة Nothing، إلى جانب وجود ضوء LED Glyph Matrix بتصميم جديد وبسيط للواجهة الخلفية. أظهر الفيديو التشويقي وجود ضوء LED وامض في الجهة السفلية للهاتف، في دلالة على لغة التصميم الفريدة للشركة.​

خيارات الألوان: من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأبيض، مع إطلاق عالمي يشمل الهند والدول العربية.​

السعر والمنافسة

تسعير تنافسي: تشير التوقعات إلى أن سعر النسخة الأساسية سيبدأ بين 270 و290 دولار أمريكي لسعة تخزين 128 جيجابايت، ما يجعله أرخص هاتف تطلقه الشركة حتى الآن، ويضعه في قلب المنافسة مع هواتف الفئة المتوسطة من شاومي وريلمي وسامسونج وغيرها.​

جدير بالذكر أن هاتف Nothing Phone (3) الرائد صدر بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويضم مواصفات أقوى ومعالج Snapdragon 8s Gen 4 وكاميرات متقدمة وشاشة AMOLED ضخمة، بينما هاتف Lite الجديد يركز على توفير التجربة المعتادة بتكلفة أقل.

توجه الشركة وردود الفعل

يحمل إطلاق الهاتف رسالة قوية من Nothing حول عزمها التوسع وجذب المستخدمين الشباب والباحثين عن خيارات اقتصادية بتصميم عصري وميزات برمجية حديثة، دون التضحية بروح العلامة التجارية و"الشفافية" كهوية بصرية وتقنية.​

الهاتف سيطرح رسميًا في الأسواق العالمية يوم 29 أكتوبر، وسط ترقب واسع من متابعي قطاع الهواتف الذكية، ومن المرجح أن يحقق انتشارًا كبيرًا ضمن الفئة السعرية الأقل بفضل هويته الفريدة وسعره المناسب.

