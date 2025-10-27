شركة Nothing تختبر إعلانات على شاشة القفل في أحدث نسخها التجريبية.. جدل كبير حول ميزة Lock Glimpse

مع إطلاق النسخة التجريبية Nothing OS 4.0 المبنية على Android 16 لهواتف Phone (3a) و(3a Pro)، سلطت الشركة الضوء على ميزة جديدة تدعى Lock Glimpse تضع إعلانات مدمجة في خلفية شاشة القفل، ما أثار موجة انتقادات واسعة بين المستخدمين ومتابعي التقنية.​

كيف تعمل الميزة الجديدة؟ شاشة القفل تتحول إلى مساحة دعائية

تعمل Lock Glimpse على عرض خلفيات جميلة مرفقة بروابط مضمنة أسفل كل صورة لما يسمى “محتوى مثير”، ليتضح لاحقًا أنها مجرد إعلانات لمقالات ومنصات رقمية.

عند الضغط على النص يظهر محتوى دعائي بدلاً من مقالة أو صورة عادية، أي أن شاشة القفل صارت وسيلة للإعلان مباشرة.

تفاعل المستخدمين واعتراضات واسعة النطاق

تسبب وصول الميزة لمستخدمي النسخ التجريبية بجدل شديد، حيث انتقد البعض تحول واجهة Nothing التي كانت تشتهر بالبساطة والنقاء إلى منصة دعائية.

تم رصد مصدر الإعلانات عبر منصة Reddit، ليكشف أنها تأتي من شركة إعلانات صينية تسمى Bouyan، ما زاد من مخاوف الخصوصية والأمان الرقمي.

هل توجد خيارات لإيقاف الإعلانات؟ وهل تصير إلزامية لاحقًا

حتى الآن، ميزة Lock Glimpse غير مفعلة افتراضيًا ويمكن للمستخدمين تعطيلها يدويًا، خلافاً لبعض الهواتف الأخرى التي ألزمت المستخدمين بالإعلانات مثل أجهزة موتورولا وسامسونج بنسخ “Glance Lock Screen”.

وتبقى حالة انتظار ما إذا كانت Nothing ستعتمد التفعيل الإجباري مستقبلاً أم ستظل الميزة اختيارية فقط.

التأثير على سمعة الشركة واستجابة المجتمع التقني

انتقدت مواقع التقنية وخبراء الصناعة بشدة الخطوة لتعارضها مع هوية Nothing الذي يسوق نفسه على أنه يستمع لرغبات المستخدمين ويقدم تجربة نظيفة خالية من الإعلانات. يضغط المجتمع التقني حالياً لإلغاء الميزة بالكامل أو إبقائها اختيارية لمن يهتم.

يثير اعتماد Nothing لهذه الإعلانات مخاوف من انتشار الظاهرة في شركات أخرى، وتحول شاشة القفل من عنصر وظيفي إلى منصة دعائية تقلل من جودة تجربة المستخدم وتثير قضايا جديدة حول الأمان والخصوصية.