وزير الإنتاج الحربي: الطلمبات الغاطسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقلل الفاتورة الاستيرادية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، التي تعد إحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الطلمبات الغاطسة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الصناعي يتم لأول مرة بمصر نتيجة لتضافر جهود أكثر من شركة تابعة للوزارة؛ حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بعملية صب جسم الطلمبة بأحدث خطوط سباكة المعادن، ويقوم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بأعمال التشغيل المكني لأجزاء الطلمبة بأحدث ماكينات CNC.

بينما تقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بتجميع وتركيب أجزاء الطلمبة واختبارها داخل محطة الاختبار بالشركة للتأكد من جودة الطلمبة والعزل الكهربي للموتور وقياس معدل تدفق المياه، وقيمة الأمبير المسحوب أثناء عملية التشغيل.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن الشركة (مصنع 270 الحربي) حاصلة على شهادة اعتماد في إنتاج الطلمبات الغاطسة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، إلى جانب شهادة اختبار اتزان الريشة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدء الإنتاج وتوريد عدد من الطلمبات لبعض الجهات بالدولة، منها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات مثل محافظة مطروح.