4 أسباب أجبرت الأهلي على الابتعاد عن اللاعب المصري فى مركز الظهير الأيسر

تظل أزمة الجبهة اليسرى ، صداعا كبيرا فى فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ رحيل التونسى على معلول لعدم قدرة أى بديل على سد تلك الجبهة ، والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية مثلما كان يفعلها معلول الذى ارتبط بنجاحات كبري مع الأهلي .

ومنذ تلك الفترة حاول الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى ، وتم التعاقد مع مصطفي العش من نادي زد ، ولكنه لم ينجح فى القيام بواجبات تلك الجبهة وتم الاعتماد على العش كمدافع صريح .

مصطفي العش

كما لجأت الأجهزة الفنية للأهلي، للاعتماد على أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق كظهير أيسر من أجل الاستفادة من قدراته وخبراته التى اكتسبها من المشاركة مع الفريق الأول منذ فترة طويلة ، ولكن لم ينجح بنفس القدر الذى كان عليه على معلول .

كما لجأت الأجهزة الفنية أيضا لاستخدام كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق كظهير أيسر ، ولكن مع إصاباته المتكررة ابتعد عن المشاركة مع الفريق ليتم الاعتماد على كوكا كليا .

وحاول الأهلي طوال الفترة الماضية البحث عن ظهير أيسر قوي ، حتى تم التعاقد مع محمد شكري قادما من نادي سيراميكا كليوباترا وهو أحد ناشئ الأهلي، ولكن لم يظهر بشكل قوى بالاضافة الى اصاباته العضلية المتكررة ليبدأ الأهلي البحث عن ظهير أيسر جديد.

ومع دخول الأهلي ، باب المفاوضات وأيضا مع اكتمال قائمة الأجانب بالفريق بوجود 5 لاعبين أجانب، بدأ البحث وتم ترشيح أكثر من لاعب فى الدوري المصري للانضمام للأهلي، وتصدر الثنائى يحيى زكريا ظهير أيسر نادي غزل المحلة وتوفيق محمد ظهير أيسر بتروجت قائمة الترشيحات، ولكن مع تلك الترشيحات أغلق الأهلي باب المفاوضات مع اللاعبين المصريين .

ونرصد فى هذا التقرير، أسباب دفعت الأهلي لغلق باب المفاوضات مع اللاعبين المصريين فى مركز الظهير الأيسر .

رغبة سيد عبد الحفيظ

سيطرت رغبة قوية على سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بملف كرة القدم والتدعيمات بالتعاقد مع لاعب أجنبى قوي، فى مركز الظهير الأيسر لعدمن قناعاته الكاملة بالمستوى الخاص بكل اللاعبين المرشحين فى ظل رغبته القوية فى تدعيم الفريق بعدة عناصر قوية تسهل من مهمة الفريق فى المنافسة على كل البطولات المحلية والقارية.

مستوى اللاعبين المصريين

بالفعل دخل الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من لاعب من بينهم يحيى زكريا و توفيق محمد ولكن بعد المستوى الذى ظهر عليه يحيى زكريا مع منتخب مصر فى بطولة كأس العرب والأخطاء الفادحة التى تسببت فيها وتسببت فى أهداف لصالح المنافس تم استبعاد فكرة التعاقد مع اللاعب خاصة أن الأهلي يحتاج الى لاعب يتحمل الضغط فى كل وقت وحين فضلا عن قدرته على اللاعب على المستوى القاري والدولي .

كما تم استبعاد فكرة التعاقد مع توفيق محمد لتراجع مستواه مع بتروجت فى بطولة الدوري .

يحيى زكريا

المغالاة من جانب أندية اللاعبين المصريين

بدخول الأهلي فى مفاوضات مع يحيى زكريا او توفيق محمد اصطدم مسئولو الأهلي بالطلبات المالية الكبيرة سواء لنادي غزل المحلة أو نادي بتروجت حيث طلبا الناديان الحصول على 60 مليون جنيه للتنازل عن خدمات اللاعبين وهو ما رفضه مسئولو الأهلي

توفيق محمد

لاعب دولي وبمقابل مادي بسيط

وبالبحث من جانب مسئولى الأهلي تم الاستقرار على التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربى الذى يتبقي فى عقده 6 أشهر فقط مع ناديه ويحق له التوقيع لاى ناد فى يناير المقبل ولكن الأهلي فضل الدخول فى مفاوضات مع ناديه لشراء المدة المتبقية مقابل دفع 500 الف دولار تم زيادتها الى 600 الف دولار لاقناع نادي الرجاء بالاستغناء عن خدمات اللاعب .