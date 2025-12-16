قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 أسباب أجبرت الأهلي على الابتعاد عن اللاعب المصري فى مركز الظهير الأيسر

على معلول
على معلول

تظل أزمة الجبهة اليسرى ، صداعا كبيرا فى فريق الكرة بالنادي  الأهلي منذ رحيل التونسى على معلول لعدم قدرة أى بديل على سد تلك الجبهة ، والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية مثلما كان يفعلها معلول الذى ارتبط بنجاحات كبري مع الأهلي .

ومنذ تلك الفترة حاول الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى ، وتم التعاقد مع مصطفي العش من نادي زد ، ولكنه لم ينجح فى القيام بواجبات تلك الجبهة وتم الاعتماد على العش كمدافع صريح .

مصطفي العش

كما لجأت الأجهزة الفنية للأهلي، للاعتماد على أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق كظهير أيسر من أجل الاستفادة من قدراته وخبراته التى اكتسبها من المشاركة مع الفريق الأول منذ فترة طويلة ، ولكن لم ينجح بنفس القدر الذى كان عليه على معلول .

كما لجأت الأجهزة الفنية أيضا لاستخدام كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق كظهير أيسر ، ولكن مع إصاباته المتكررة ابتعد عن المشاركة مع الفريق ليتم الاعتماد على كوكا كليا .

وحاول الأهلي طوال الفترة الماضية البحث عن ظهير أيسر قوي ، حتى تم التعاقد مع محمد شكري قادما من نادي سيراميكا كليوباترا وهو أحد ناشئ الأهلي، ولكن لم يظهر بشكل قوى بالاضافة الى اصاباته العضلية المتكررة ليبدأ الأهلي البحث عن ظهير أيسر جديد.

ومع دخول الأهلي ، باب المفاوضات وأيضا مع اكتمال قائمة الأجانب بالفريق بوجود 5 لاعبين أجانب، بدأ البحث وتم ترشيح أكثر من لاعب فى الدوري المصري للانضمام للأهلي، وتصدر الثنائى يحيى زكريا ظهير أيسر نادي غزل المحلة وتوفيق محمد ظهير أيسر بتروجت قائمة الترشيحات، ولكن مع تلك الترشيحات أغلق الأهلي باب المفاوضات مع اللاعبين المصريين .

ونرصد فى هذا التقرير، أسباب دفعت الأهلي لغلق باب المفاوضات مع اللاعبين المصريين فى مركز الظهير الأيسر .

رغبة سيد عبد الحفيظ 

سيطرت رغبة قوية على سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف بملف كرة القدم والتدعيمات بالتعاقد مع لاعب أجنبى قوي، فى مركز الظهير الأيسر لعدمن قناعاته الكاملة بالمستوى الخاص بكل اللاعبين المرشحين فى ظل رغبته القوية فى تدعيم الفريق بعدة عناصر قوية تسهل من مهمة الفريق فى المنافسة على كل البطولات المحلية والقارية.

مستوى اللاعبين المصريين 

بالفعل دخل الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من لاعب من بينهم يحيى زكريا و توفيق محمد ولكن بعد المستوى الذى ظهر عليه يحيى زكريا مع منتخب مصر فى بطولة كأس العرب والأخطاء الفادحة التى تسببت فيها وتسببت فى أهداف لصالح المنافس تم استبعاد فكرة التعاقد مع اللاعب خاصة أن الأهلي يحتاج الى لاعب يتحمل الضغط فى كل وقت وحين فضلا عن قدرته على اللاعب على المستوى القاري والدولي .

كما تم استبعاد فكرة التعاقد مع توفيق محمد لتراجع مستواه مع بتروجت فى بطولة الدوري .

يحيى زكريا

المغالاة من جانب أندية اللاعبين المصريين 

بدخول الأهلي فى مفاوضات مع يحيى زكريا او توفيق محمد اصطدم مسئولو الأهلي بالطلبات المالية الكبيرة سواء لنادي غزل المحلة أو نادي بتروجت حيث طلبا الناديان الحصول على 60 مليون جنيه للتنازل عن خدمات اللاعبين وهو ما رفضه مسئولو الأهلي 

توفيق محمد 

لاعب دولي وبمقابل مادي بسيط 

وبالبحث من جانب مسئولى الأهلي تم الاستقرار على التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربى الذى يتبقي فى عقده 6 أشهر فقط مع ناديه ويحق له التوقيع لاى ناد فى يناير المقبل ولكن الأهلي فضل الدخول فى مفاوضات مع ناديه لشراء المدة المتبقية مقابل دفع 500 الف دولار تم زيادتها الى 600 الف دولار لاقناع نادي الرجاء بالاستغناء عن خدمات اللاعب .

يوسف بلعمري
الأهلي على معلول مصطفي العش زد أحمد نبيل كوكا كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراة بـ حقوق المنصورة

المتهم

قرار عاجل في استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد