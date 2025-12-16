أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها.. متى تكون خطيرة؟

حساسية الأنف من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة مع تقلبات الطقس وانتشار الأتربة وحبوب اللقاح، وتؤثر على الكبار والأطفال، وقد تتشابه أعراضها مع نزلات البرد، لكنها تختلف في الأسباب وطرق العلاج.

أعراض حساسية الأنف

تظهر أعراض حساسية الأنف نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع مواد غير ضارة مثل الغبار أو العطور أو وبر الحيوانات، ومن أبرز الأعراض:

العطس المتكرر خاصة في الصباح

انسداد أو سيلان الأنف

حكة في الأنف أو العينين أو الحلق

دموع واحمرار العينين

صداع أو ثِقل في الرأس

كحة جافة أحيانًا

ضعف حاسة الشم في بعض الحالات



أسباب الإصابة بحساسية الأنف

التعرض للأتربة والغبار

حبوب اللقاح

التغيرات الجوية المفاجئة

العطور القوية والمنظفات

وبر الحيوانات الأليفة

التدخين أو التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية



طرق علاج حساسية الأنف

يعتمد العلاج على تخفيف الأعراض وتجنب المهيجات، وتشمل طرق العلاج:

مضادات الهيستامين لتقليل العطس والحكة

بخاخات الأنف الطبية التي تقلل الالتهاب (تُستخدم تحت إشراف طبي)

غسل الأنف بالمحلول الملحي لتنظيفها من الأتربة والمسببات

تجنب المهيجات مثل الغبار والعطور

تهوية المنزل جيدًا وتنظيفه باستمرار

ارتداء الكمامة عند الخروج في الجو المحمل بالأتربة



متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة دون تحسن

في حالة حدوث صداع شديد أو ألم بالوجه

إذا أثرت الحساسية على النوم أو التنفس

عند الأطفال في حال تكرار الصداع أو الكحة الليلية



