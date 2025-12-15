قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية
مرأة ومنوعات

أهم 5 فواكه سحرية لطفلك لتعزيز المناعة والنمو الصحي

الفواكة
الفواكة
ريهام قدري

ينصح خبراء التغذية بإدراج الفواكه الطازجة ضمن وجبات الأطفال اليومية، لما لها من فوائد صحية كبيرة وغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

ومن أبرز هذه الفواكه:

البرتقال: مصدر غني بفيتامين C الذي يقوي مناعة الطفل ويساعد على امتصاص الحديد.

الموز: يحتوي على البوتاسيوم وفيتامينات B6 وC، ويدعم صحة العضلات والقلب، كما أنه سهل الهضم للأطفال

التفاح: غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الفراولة: مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساهم في حماية الخلايا وتعزيز النمو.

الكيوي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف، ويساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم.


ويشير الخبراء إلى أهمية تقديم الفواكه للأطفال طازجة أو مهروسة حسب العمر، وتجنب الإفراط في العصائر المحلاة، لضمان استفادة الطفل من الفيتامينات والمعادن دون زيادة في السكريات.

الفواكه الطازجة وجبات الأطفال الفواكه

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تعرف على لجنة تحكيم الفيلم العربي بمهرجان القاهرة القصير

احمد العوضي

أحمد العوضي يكشف عن حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة

وفاة المخرج روب راينر وزوجته

جريمة قتل محتملة.. وفاة المخرج روب راينر وزوجته والشرطة تحقق

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

