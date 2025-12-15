أهم 5 فواكه سحرية لطفلك لتعزيز المناعة والنمو الصحي

ينصح خبراء التغذية بإدراج الفواكه الطازجة ضمن وجبات الأطفال اليومية، لما لها من فوائد صحية كبيرة وغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

ومن أبرز هذه الفواكه:

البرتقال: مصدر غني بفيتامين C الذي يقوي مناعة الطفل ويساعد على امتصاص الحديد.

الموز: يحتوي على البوتاسيوم وفيتامينات B6 وC، ويدعم صحة العضلات والقلب، كما أنه سهل الهضم للأطفال

التفاح: غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الفراولة: مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساهم في حماية الخلايا وتعزيز النمو.

الكيوي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف، ويساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم.



ويشير الخبراء إلى أهمية تقديم الفواكه للأطفال طازجة أو مهروسة حسب العمر، وتجنب الإفراط في العصائر المحلاة، لضمان استفادة الطفل من الفيتامينات والمعادن دون زيادة في السكريات.