أخبار قنا.. مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين.. انتشال 6 جثامين من السيارة الغارقة

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بعد 3 سنوات من الإصرار والتحدى، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبوتشت، انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو، إخلاء سبيل 4 ممرضات في مستشفى طوخ بنقادة، بسبب خلافات على الحضور والإنصراف، انتشال 6 جثامين من السيارة الغارقة بترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو، والمحافظ يتابع الحادث ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات ونقل الجثامين إلى المشرحة.

دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الشائعات .. ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان " دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الشائعات"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى" اتحقق قبل ما تصدق"، برعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

وقال الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، إن الشائعات فى الشريعة الإسلامية خبر غير صحيح يراد به باطل وهذا حرام شرعاً، أما دور مؤسسة الأزهر الشريف في هذا الشأن، الرد علي الشائعات وتوضيح كيفية التعامل معها عن طريق عدة محاور رئيسية أهمها عمل حملات التوعية الموسعة، مثل حملة فتبينوا، وتوفير عدد من الواعظين المثقفين لزيارة أماكن التجمعات مثل المقاهي وغيرها لتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك لأن الشائعات لها تأثير سلبي ومدمر على الفرد والمجتمع.

3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا

بعد 3 سنوات من الإصرار والتحدى والتنقل بين قنا والقاهرة، تمكنت فتاة صماء من تحدى إعاقتها السمعية واجتياز اختبارات محو الأمية بلغة الاشارة والكتابة أمام لجنة من فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، لتتحرر من ظلام الجهل والأمية الذى عاشت فيها سنوات عديدة، بعدما فاتها قطار التعليم النظامى.

ملك محمد أحمد محارب، 16 عاما، ولدت بإعاقة سمعية، حرمتها من سماع الآخرين أو الحديث معهم، وتفاقمت مأساتها بعدما بدأت تدرك ما يحيط بها وتجد أشقائها والمحيطين بها يقرأون ويكتبون، دون أى معاناة، ويفهمون ما يدور حولهم من خلال قراءة ما يجدون أمامهم من كتب أو صحف أو حتى أوراق رسمية.

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من المدرسة الثانوية بمدينة أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بنطاق مدينة أبوتشت، نتج عنه مصرع أحمد سمير خليل، مقيم بقرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، وإصابة شاب آخر.

انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بقنا

شهد طريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، انقلاب سيارة ميكروباص، داخل الترعة وبداخلها عدد من الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة أمام قرية الجبلاو بنطاق مركز قنا، ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، انتظاراً لاستخراج الركاب من السيارة الغارقة في مياه الترعة.

بعد مشاجرة على الحضور.. إخلاء سبيل 4 ممرضات في مستشفى طوخ بقنا

قررت جهات التحقيق بمركز نقادة جنوب قنا، إخلاء سبيل 4 ممرضات، بسبب مشاجرة نشبت بينهن على الحضور والإنصراف بمستشفى طوخ بنقادة، عقب التصالح وإنهاء الخلافات فيما بينهم، والتعهد بعدم تكرار المشكلات.

وكان مركز شرطة نقادة، تلقى إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بين 4 ممرضات بمستشفى طوخ المركزى بنقادة، نتيجة خلافات على الحضور والإنصراف.

لسرعة إنهاء الإجراءات.. محافظ قنا يتابع حادث انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو

نتقل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.، رافقه خلالها اللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي، علام السكرتير العام للمحافظة.

ووجه محافظ قنا، الشكر لقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف، والأجهزة الأمنية، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثامين ٦ ضحايا، من ركاب الميكروباص الغارق فى مياه ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو بقنا.

وتبين مصرع كل من: ياسين خالد عبدالرازق ياسين 23 عاماً، سائق، وأدهم يحيي أحمد محمود 16 سنة مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله 49 عاما ربة منزل، مقيمة مدينة العمال، نعمة محمد الأسمر 31 عاماً، مقيمة بالجبلاو، ورضوي عبدالباسط محمد إبراهيم 11 عاماً، و حمزه محمد عبدالوهاب، عامين ونصف.