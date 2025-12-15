3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا

بعد 3 سنوات من الإصرار والتحدى والتنقل بين قنا والقاهرة، تمكنت فتاة صماء من تحدى إعاقتها السمعية واجتياز اختبارات محو الأمية بلغة الاشارة والكتابة أمام لجنة من فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، لتتحرر من ظلام الجهل والأمية الذى عاشت فيها سنوات عديدة، بعدما فاتها قطار التعليم النظامى.

ملك محمد أحمد محارب، 16 عاما، ولدت بإعاقة سمعية، حرمتها من سماع الآخرين أو الحديث معهم، وتفاقمت مأساتها بعدما بدأت تدرك ما يحيط بها وتجد أشقائها والمحيطين بها يقرأون ويكتبون، دون أى معاناة، ويفهمون ما يدور حولهم من خلال قراءة ما يجدون أمامهم من كتب أو صحف أو حتى أوراق رسمية.

لم تكفى بلغة الإشارة

الرغبة فى فهم ما يدور حولها من أحداث دفعها للبحث عن التحرر من ظلام الأمية وعدم الاكتفاء بلغة الإشارة، فالقراءة والكتابة سبيلها الوحيد لفهم الأحداث دون الاستعانة بالآخرين، بعدما تأخرت عن اللحاق بمدارس الصم فى السن المقرر، لظروف عائلية حالت دون إلتحاقها بالمدرسة كما الكثير من أقرانها.

قالت ملك محمد أحمد محارب، أنتمى إلى قرية بحاجر الجبل فى مركز قوص، وتحملت كثيراً حتى حصلت على شهادة محو الأمية لكى استكمل تعليمى، وأتمنى أن أصبح طبيبة فى المستقبل، لأتمكن من علاج المرضى، خاصة من يعانون مثلى إعاقة سمعية.

شهادة بعد 3 سنوات من التعليم

وأضافت محارب، حصلت اليوم على شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعد مرور ثلاث سنوات من الدراسة، وجرى تكريمى من قبل ياسر السمهودي مدير فرع الهيئة بقنا اليوم بمناسبة تحريرها من الأمية وتحديها لاعاقتها حيث تعد أول فتاة من الصم والبكم تحصل على شهادة محو الأمية فى المحافظة.

وقال حمدي محمد، خال ملك، إن ملك ولدت لا تسمع ولا تتكلم وعندما اكتشفت والدتها إعاقتها توجهت بها إلي الأطباء بالقاهرة لمعالجتها، و زرع قوقعة حتى تسطيع السمع، و إلي أطباء تخاطب حتى تستطيع أن تتحدث ولو قليلا، وعندما كبرت ملك حاولت القراءة والكتابة مثل اخوتها لكنها لم تستطيع، وبدأ أخوتها ووالدتها تعليمها، وبعدها تم إلحاقها بمحو الأمية وتعليم الكبار حتى تكمل تعليمها.

وأضاف خال ملك، بأن والدتها ذهبت بها لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالقاهرة، لكن كان هناك عقبات، فجاءت بها إلي قنا حيث مسقط رأس والديها، وبدأت تعليمها فى فصول محو الأمية وتعليم الكبار بإدارة قوص، لمدة ثلاث سنوات، حتى نجحت فى الاختبارات المقدمة من الهيئة واجتازتها جميعا القراءة والحساب والإنجليزي، كما أنها تمتلك موهبة الخط الجميل.



أول صماء تحصل على شهادة محو الأمية

من جانبه قال ياسر السمهودي، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، إن الطالبة ملك محمد أحمد محارب، مثال يحتذى به فى الإصرار والتحدى، وتكريمها اليوم بمثابة تقدير لتفوقها وتميزها، ولحثها وتشجيعها على استكمال مسيرة النجاح خلال المراحل المقبلة، فهى الحالة الأولي التى تعانى إعاقة سمعية وتلعثمية فى الكلام " من الصم والبكم" وتحصل على شهادة محو الأمية من هيئة تعليم الكبار.

وأشار السمهودى، إلى أن هيئة تعليم الكبار تحرص دائماً على دعم أصحاب الاعاقات من ذوي الهمم فى تعليمهم من خلال التعاون مع مدارسهم والجمعيات المتخصصة فى رعايتهم، فضلاً عن مساعدتهم على محو اميتهم، لافتاً إلى أن الهيئة شهدت حصول مكفوفين على شهادات محو الأمية وتمكنوا بعد ذلك من استكمال مسيرتهم التعليمية حتى المرحلة الجامعية.



