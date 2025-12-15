مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز ديرمواس جنوب المنيا، حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهما لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية أسفرت عن حالتي وفاة بدائرة مركز ديرمواس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع علي. ر 39 سنه وإسلام. ع. وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء الإجراءات

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

