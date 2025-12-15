قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 216 مخالفة خلال حملات رقابية وضبط سلع مدعمة قبل تداولها في المنيا

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 216 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية بالأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 173 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، أو عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، أو ميزان، وصرف بونات الخبز للمواطنين.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 32 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم مصادرتها، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية تحرير 7 محاضر شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر تضمنت محضرين لإدارة محطتي وقود (طلمبة رصيف) دون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية، بالإضافة إلى محضر مخالفة لإحدى محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

