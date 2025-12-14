قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات شارونة.. ويؤكد: نموذج مشرف لإسهامات «حياة كريمة»

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى مجمع خدمات المواطنين المتكامل بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير العمل داخل المجمعات الخدمية، والتأكد من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

واستهل المحافظ جولته بالاستماع إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل داخل أقسام المجمع المختلفة، والتي تشمل السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، والبريد، حيث يهدف المجمع إلى تيسير الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية.

ووجّه المحافظ العاملين بضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة إنهاء المعاملات، مؤكدًا أن المجمعات الخدمية تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المحلية من خلال توحيد الجهات الحكومية تحت سقف واحد.

وأكد اللواء كدواني أن مجمع خدمات المواطنين بقرية شارونة يُعد نموذجًا مشرفًا لإسهامات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة حكومية لائقة. وأوضح أن هذه المجمعات ليست مجرد مبانٍ خدمية، بل منصات متكاملة لتيسير الإجراءات، وتقليل زمن الخدمة، وضمان الشفافية والكفاءة في الأداء.

وخلال الجولة، حرص محافظ المنيا على عقد لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين المترددين على المجمع، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لما يوفره المجمع من تخفيف للأعباء وتوفير للوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه سابقًا في التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الخدمات هو توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع الوحدات الخدمية على مستوى المحافظة.

وجاءت الجولة بحضور رجب قياتي رئيس مركز مغاغة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

المنيا مغاغة شارونة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

دار الكتب تناقش الموسيقى في سينما نجيب محفوظ

عبدالجليل

أخف دم في الدنيا.. محمد إمام يعلن انضمام عمرو عبدالجليل لمسلسل الكينج

ألفت عمر

ألفت عمر: عام 2025 بدأ حزينا بوفاة والدي.. خاص

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد