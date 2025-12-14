محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات شارونة.. ويؤكد: نموذج مشرف لإسهامات «حياة كريمة»

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى مجمع خدمات المواطنين المتكامل بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير العمل داخل المجمعات الخدمية، والتأكد من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

واستهل المحافظ جولته بالاستماع إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل داخل أقسام المجمع المختلفة، والتي تشمل السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، والبريد، حيث يهدف المجمع إلى تيسير الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية.

ووجّه المحافظ العاملين بضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة إنهاء المعاملات، مؤكدًا أن المجمعات الخدمية تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المحلية من خلال توحيد الجهات الحكومية تحت سقف واحد.

وأكد اللواء كدواني أن مجمع خدمات المواطنين بقرية شارونة يُعد نموذجًا مشرفًا لإسهامات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة حكومية لائقة. وأوضح أن هذه المجمعات ليست مجرد مبانٍ خدمية، بل منصات متكاملة لتيسير الإجراءات، وتقليل زمن الخدمة، وضمان الشفافية والكفاءة في الأداء.

وخلال الجولة، حرص محافظ المنيا على عقد لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين المترددين على المجمع، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لما يوفره المجمع من تخفيف للأعباء وتوفير للوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه سابقًا في التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الخدمات هو توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع الوحدات الخدمية على مستوى المحافظة.

وجاءت الجولة بحضور رجب قياتي رئيس مركز مغاغة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.