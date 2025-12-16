قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

إسراء أشرف

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن أرض أكتوبر التي أُثير حولها الكثير من الجدل في السنوات الماضية، حصل عليها النادي خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، في إطار رؤية كانت تستهدف إنشاء استاد خاص لكل نادٍ من الأندية الكبرى.

كمال درويش يكشف كواليس جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر  

وأوضح درويش، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"، أن الأرض كانت تقع أمام النادي الأهلي، وكان الهدف الأساسي وقتها تخصيص جزء من الأراضي لبناء استاد لكل نادٍ.

وأردف:"  تم الاتفاق على أن يكون اتجاه كل نادٍ مختلفًا، حيث حصل الأهلي لاحقًا على أرض في الشيخ زايد، بينما خُصصت للزمالك أرض في مدينة أكتوبر".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق أن الظروف المالية التي كان يمر بها النادي في ذلك التوقيت لم تسمح ببدء العمل في فرع أكتوبر، نظرًا لمحدودية الموارد المالية، مؤكدًا أن تنفيذ مشروع ضخم مثل إنشاء استاد أو فرع متكامل كان يحتاج إلى وجود مساهم أو مستثمر يحصل على مقابل مادي من الأرض أو من الإنشاءات، وهو ما لم يكن متاحًا آنذاك.

وأشار درويش إلى أن مجلس الإدارة الجديد الذي تولى المسؤولية في عام 2005 كان من المفترض أن يستكمل ملف أرض أكتوبر ويتعامل معه، إلا أن المجلس تم حله وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وهو ما أدى إلى تعطل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأرض.

وعن فكرة الحصول على أرض بديلة، شدد كمال درويش على ضرورة التفكير بعقلانية والبحث عن حلول واقعية، بعيدًا عن التمسك بالقرارات السابقة أو الانسياق وراء العاطفة، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأرض كانت موجودة ولم يتم استغلالها فعليًا.

واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الزمالك مؤسسة دولة، ويجب أن يكون هناك تعاون دائم مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يدفعون اشتراكات مقابل الحصول على خدمات، وأن اهتمامهم الأساسي ينصب على جودة هذه الخدمات، وليس فقط على البطولات، موضحًا أن تحقيق البطولات لا يضمن بالضرورة الفوز في الانتخابات، إذا لم تُلبَّ احتياجات الأعضاء بالشكل المطلوب.

