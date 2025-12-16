جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء امورهم .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. متى يبدأ ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

تتولى مديريات التربية والتعليم إعداد وإعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات بعد اعتماده رسميا من كل محافظ في محافظته

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توحيد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات ، مؤكدة أن كل محافظة سوف تلتزم بـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المعتمد من المحافظ .

وشددت مديريات التربية والتعليم عند إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على أن يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت إشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كافي .

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل ، ويعفى طلبة المنازل ن اداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والانشطة الصفية والاختبارات التحريرية النصفية وباقي الانشطة التربوية اللاصفية الأخرى

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وعلى جانب آخر ، ناشدت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستسلمها المدارس للجان النظام والمراقبة.

وشدّدت المدارس على أنه من سيتخلف عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عليه التوجه لمكان كنترول الشهادة الإعدادية 2026 لتسليم الاستمارة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إنه يمكن الآن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/login

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026

وبحسب ما أعلنته المدارس للطلاب تتمثل الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026 فيما يلي :