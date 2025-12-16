أحمد شوبير يكشف أسرار صفقات الأهلي خلال فترة التوقف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل انتقالات النادي الأهلي خلال فترة التوقف، موضحًا الفرق بين النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وأشار شوبير إلى أن هناك صفقة قوية للنادي الأهلي لتعزيز صفوف الفريق، حيث يسعى النادي للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز لتقوية خط الهجوم خلال فترة الانتقالات في يناير. لكنه أوضح أن هناك تكتمًا شديدًا حول اسم اللاعب المنتظر، حفاظًا على سرية الصفقة، خاصة بعد فشل بعض المفاوضات السابقة.



وأضاف شوبير أن جلسة استمرت أكثر من ساعتين عُقدت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويس تروب المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة عدة ملفات هامة تخص الفريق الأول لكرة القدم، أبرزها خطة تعزيز الفريق والمغادرين المحتملين.

وأشار أيضًا إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات مع حامد حمدان لاعب بتروجت لتعزيز صفوف الفريق، لكن المفاوضات لا تزال جارية ولم تُحسم بعد.