القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
رياضة

أحمد شوبير يكشف أسرار صفقات الأهلي خلال فترة التوقف

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل انتقالات النادي الأهلي خلال فترة التوقف، موضحًا الفرق بين النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وأشار شوبير إلى أن هناك صفقة قوية للنادي الأهلي لتعزيز صفوف الفريق، حيث يسعى النادي للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز لتقوية خط الهجوم خلال فترة الانتقالات في يناير. لكنه أوضح أن هناك تكتمًا شديدًا حول اسم اللاعب المنتظر، حفاظًا على سرية الصفقة، خاصة بعد فشل بعض المفاوضات السابقة.


وأضاف شوبير أن جلسة استمرت أكثر من ساعتين عُقدت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويس تروب المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة عدة ملفات هامة تخص الفريق الأول لكرة القدم، أبرزها خطة تعزيز الفريق والمغادرين المحتملين.

وأشار أيضًا إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات مع حامد حمدان لاعب بتروجت لتعزيز صفوف الفريق، لكن المفاوضات لا تزال جارية ولم تُحسم بعد.

