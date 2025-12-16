القصة الكاملة للهبوط الاضطراري لـ مغامرة بيراميدز في الانتركونتننتال

وصل بيراميدز لأبعد نقطة ممكنة في بطولة الإنتركونتننتال التي شارك فيها باعتباره بطل أفريقيا بعد الإطاحة بصن دوانز في نهائي البطولة العام الماضي.

ويعد نادي بيراميدز ثاني نادي مصري يشارك في الإنتركونتننتال بعد النادي الأهلي، وعادل السماوي إنجاز الأحمر في البطولة بعد الخروج أمام بطل الأمريكيتين.

انطلقت مسيرة بيراميدز في الإنتركونتننتال بالفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ولكن كانت المفاجأة في الفوز على بطل آسيا الأهلي السعودي بنتيجة ثلاث أهداف

وقدم بيراميدز أداء مميزا أمام الأهلي السعودي ليحقق فوزا مستحقا بهاتريك سجله فيستون ماييلي بعدما تلاعب بدفعات الفريق الأخضر.

وعلى طريقة الأهلي واجه بيراميدز صعوبة كبيرة أمام أبطال الأمريكيتين فريق فلامينجو البرازيلي وخسر بنتيجة هدفين دون رد في نصف نهائي الإنتركونتننتال.

لقب مميز لبيراميدز في كأس القارات

ومع ذلك حقق بيراميدز نفس لقب الأهلي الموسم الماضي وهو أبطال نصف العالم بالفوز على بطل آسيا وقبله بطل المحيط الهادئ.

وفي الوقت الحالي يستعد بيراميدز للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا حيث وقع في مجموعة تضم نهضة بركان المغربي وريفيرز يونايتد وباور ديناموز وحقق السماوي الفوز في مباراتين.