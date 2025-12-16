قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القصة الكاملة للهبوط الاضطراري لـ مغامرة بيراميدز في الانتركونتننتال

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

وصل بيراميدز لأبعد نقطة ممكنة في بطولة الإنتركونتننتال التي شارك فيها باعتباره بطل أفريقيا بعد الإطاحة بصن دوانز في نهائي البطولة العام الماضي.

ويعد نادي بيراميدز ثاني نادي مصري يشارك في الإنتركونتننتال بعد النادي الأهلي، وعادل السماوي إنجاز الأحمر في البطولة بعد الخروج أمام بطل الأمريكيتين.

انطلقت مسيرة بيراميدز في الإنتركونتننتال بالفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد  ولكن كانت المفاجأة في الفوز على بطل آسيا الأهلي السعودي بنتيجة ثلاث أهداف

وقدم بيراميدز أداء مميزا أمام الأهلي السعودي ليحقق فوزا مستحقا بهاتريك سجله فيستون ماييلي بعدما تلاعب بدفعات الفريق الأخضر.

وعلى طريقة الأهلي واجه بيراميدز صعوبة كبيرة أمام أبطال الأمريكيتين فريق فلامينجو البرازيلي وخسر بنتيجة هدفين دون رد في نصف نهائي الإنتركونتننتال.

لقب مميز لبيراميدز في كأس القارات

ومع ذلك حقق بيراميدز نفس لقب الأهلي الموسم الماضي وهو أبطال نصف العالم بالفوز على بطل آسيا وقبله بطل المحيط الهادئ.

وفي الوقت الحالي يستعد بيراميدز للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا حيث وقع في مجموعة تضم نهضة بركان المغربي وريفيرز يونايتد وباور ديناموز وحقق السماوي الفوز في مباراتين.

بيراميدز نادي بيراميدز فريق بيراميدز كأس القارات الإنتركونتننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة

عائشة المناعي: دار الإفتاء المصرية تقدم نموذجًا واعيًا في التعامل مع الواقع الإنساني

أمين البحوث الإسلامية يشارك في تأبين شهداء القضاء ويؤكد: القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

أمين البحوث الإسلامية : القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق

مفتي الجمهورية يكرِّم عددًا من العلماء والمفتين ورجال الدين

في الندوة الدولية .. مفتي الجمهورية يكرِّم علماء ومفتين ورجال دين | صور

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد