أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 22 12

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 26 18

المدينة المنورة 22 11

الرياض 19 10

المنامة 22 17

أبوظبي 29 21

الدوحة 24 19

الكويت 19 11

دمشق 11 01

بيروت 18 12

عمان 10 02

القدس 10 03

غزة 18 12

بغداد 17 10

مسقط 26 21

صنعاء 21 10

الخرطوم 27 15

طرابلس 22 15

تونس 20 12

الجزائر 17 10

الرباط 16 08

نواكشوط 26 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 09 04-

إسطنبول 14 04

إسلام آباد 23 10

نيودلهي 20 11

جاكرتا 33 25

بكين 06 05-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 14 05

أثينا 17 06

روما 16 08

باريس 13 08

مدريد 11 06

برلين 06 00

لندن 11 04

مونتريال 01 05-

موسكو 02 01-

نيويورك 01 01-

واشنطن 05 03-

أديس أبابا 23 12

