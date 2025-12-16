قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 12 
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 19 12
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 19 14
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 21 13
نخل 18 06
كاترين 11 01
الطور 21 14
طابا 18 12
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 21 13
العلمين 20 13
مطروح 20 14
السلوم 19 11
سيوة 21 10
رأس غارب 22 14
الغردقة 22 14
سفاجا 23 14
مرسى علم 23 15
شلاتين 28 17
حلايب 24 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 22 12
أسوان 23 12
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 26 18
المدينة المنورة 22 11 
الرياض 19 10
المنامة 22 17
أبوظبي 29 21
الدوحة 24 19
الكويت 19 11
دمشق 11 01
بيروت 18 12
عمان 10 02
القدس 10 03
غزة 18 12
بغداد 17 10
مسقط 26 21
صنعاء 21 10
الخرطوم 27 15
طرابلس 22 15
تونس 20 12
الجزائر 17 10
الرباط 16 08
نواكشوط 26 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04-
إسطنبول 14 04
إسلام آباد 23 10
نيودلهي 20 11
جاكرتا 33 25
بكين 06 05-
كوالالمبور 30 24
طوكيو 14 05 
أثينا 17 06 
روما 16 08
باريس 13 08
مدريد 11 06
برلين 06 00
لندن 11 04
مونتريال 01 05-
موسكو 02 01- 
نيويورك 01 01-
واشنطن 05 03-
أديس أبابا 23 12
 

الأرصاد طقس الظواهر الحرارة أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي يعلن توصيات الندوة الدولية.. 13 وصية أبرزها دعم جهود السلام العالمي

الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة القراءة الصيفية 2025

الدكتورة عائشة المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة

عائشة المناعي: دار الإفتاء المصرية تقدم نموذجًا واعيًا في التعامل مع الواقع الإنساني

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد