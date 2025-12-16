تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل

كشف تقرير اللجنة المشكلة من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لفحص المنازل المتضررة من حادث قطار بضاعة بناحية السفاينة بطوخ عن إلحاق أضرار ببعض المبانى والتى تطل مباشرة بواجهة شرقية على السكة الحديد حيث أجرت اللجنة حصرا للمبانى المتضررة والآثار الناجمة عن الحادث وتبين أنهم 9 عقارات.

وتبين تضرر مبنی يضم دور أرضى وأول وثانى علوى عبارة عن حوائط حاملة باسم صلاح الدين فهيم وهدى فهيم، حيث توجد به تلفيات عبارة عن كسر بالحائط الخارجى بالدور الأول العلوى وحدوث تصدع واختراق بالحائط والجزء المتضرر عشرة متر مسطح.

العقار الثانى، مبنى دور أرضى و4 ادوار علوية باسم محمد عبد العزيز، حيث رصدت اللجنه تلفيات عبارة عن: كسر واختراق بالحائط الخارجى بالدور الأرضى بكامل الواجهة بمسطح حوالى 12 متر وكسر بالجزء الخرسانى الصدفة نصف الدور فوق البوابة.

العقار الثالث باسم عماد عبد الهادى عبد الغنى عبارة عن مبنى دور أرضى و3 أدوار علوية والتلفيات عبارة عن تهدم جزء كبير بحائط الدور الأرضى ووجود فتحة كبيرة بالحائط والجزء المتضرر حوالى 9 متر.

أما العقار الرابع باسم شرقاوى السيد على عبارة عن مبنى دور أرض وأول علوى، والتلفيات عبارة عن كسر بحائط الواجهة بالدور الأول العلوى كما يوجد به تصدع الباكية بالكامل بالإضافة إلى كسر بالجزء السفلى الخرسانى بلكونة الدور الأول العلوى ، والمبنى الخامس باسم محمدی متولی عبد الله عبارة عن مبنى دور أرضى وأول علوی والتلفيات عبارة عن كسر واختراف بالدور الأرضى بالحائظ الخارجى بالواجهة وتصدع بحائط آخر من جهة لواجهة.

والمبنى السادس باسم ورثة عوض نصار عقار مكون أرضى وأربعة أدوار علوية وتبين أن التلفيات الموجودة به عبارة عن تهدم حائط ببلكونة الدور الأول علوى بطول تقريبى 8 متر وارتفاع 120م وكسر بالجزء السفلى الخرسانى من بلكونة الدور الأول علوى ،؛والعقار السابع باسم أحمد بيومى على مصطفى مبنى أرضى وأول وثانى علوى به كسر بحائط البلكونة بالدور الأول العلوى.

العقار الثامن فهو باسم محمد عبدالمقصود حسن مكون دور أرض وأول وثانى علوي هيكلى أعمدة والتلفيات عبارة عن كسر بالجزء السفلى من يكونة الدور الأول العلوى.

والمبنى الأخير باسم أحمد مصطفى شحاته مكون من دور أول وثانى علوى به كسر سفلى بالخرسانة ببلكونة الدور الاول علوى وكذلك كسر فى كابولى البلكونة السفلى.

وأوضح التقرير، أن اللجنة رأت أن جميع الحالات والمنازل، التلفيات الموجودة بها لا تمس العناصر الإنشائية وسلامة المبانى وجميع الحالات آمنة أنشائياً ولا تؤثر على سلامة المبانى ولا تتطلب إخلاء للمبنى.



وأوصت اللجنة بسرعة إجراء أعمال الترميم مع عمل إخلاء جزئى للغرف المتضورة فقط.