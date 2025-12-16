وزير شئون المجالس النيابية السابق يقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، والمستشار محمد أبا زيد، نائب رئيس محكمة النقض.

وقدّم المستشاران علاء الدين فؤاد ومحمد أبا زيد التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، معربين عن ثقتهما في قدرته على مواصلة مسيرته الوطنية في خدمة الوطن، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم وترسيخ البناء التشريعي للدولة المصرية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس.