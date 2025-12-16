قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية السابق يقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية السابق، والمستشار محمد أبا زيد، نائب رئيس محكمة النقض.

وقدّم المستشاران علاء الدين فؤاد ومحمد أبا زيد التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، معربين عن ثقتهما في قدرته على مواصلة مسيرته الوطنية في خدمة الوطن، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم وترسيخ البناء التشريعي للدولة المصرية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد المجلس المستشار علاء الدين فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

القنوات الناقلة لمباراة لمصر و نيجيريا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

لجنة من الخبراء البيئيين

د.منال عوض: تشكيل لجنة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد