محافظ كفر الشيخ يلتقي أهالي البرلس ويستمع لمطالبهم| صور

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بعدد من أهالي مدينة برج البرلس، في لقاء مباشر مع المواطنين، استمع خلاله إلى شكاواهم واستفساراتهم.

واطلع المحافظ على مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع، في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف عن قرب على مشكلاتهم، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز آليات التواصل المباشر معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التفاعل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن التواجد الميداني والالتقاء بالمواطنين في مواقعهم يسهم في رصد المشكلات الحقيقية ووضع حلول عملية وسريعة لها، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق رضا المواطن وتحسين مستوى معيشته، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل مدن وقرى المحافظة.

أشار المحافظ، إلى استمرار هذه اللقاءات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن محافظة كفرالشيخ لن تدخر جهدًا في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل الدائم على تطوير مستوى الخدمات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.