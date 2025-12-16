قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المدينة الطبية ومستجدات العمل بمستشفى الطوارئ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، الموقع العام للمدينة الطبية، كما تابع مستجدات الأعمال الجارية بمستشفى الطوارئ، وذلك في إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية الدورية لمشروعاتها الطبية والخدمية، والوقوف على معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي، إلى جانب فريق الإدارة الهندسية بالجامعة، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة، استمع رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي من الشركة المنفذة حول الموقف التنفيذي الحالي، ونسب الإنجاز، وأعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية، كما تابع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الخاصة بأقسام الطوارئ، واطمأن على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

كما تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أعمال توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية المغذية للمدينة الطبية ومستشفى الطوارئ، واطلع على منظومة المحولات الكهربائية التي تم تنفيذها لتأمين التغذية الكهربائية المستقرة والآمنة.

 وأشاد بجودة الأعمال المنفذة والالتزام بالمواصفات القياسية، ومؤكدًا أن جاهزية البنية الكهربائية تُعد عنصرًا أساسيًا لضمان التشغيل الآمن والمستدام للمستشفيات والمنشآت الطبية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشروع المدينة الطبية يُعد من المشروعات القومية الحيوية التي توليها جامعة كفرالشيخ أهمية قصوى، لما له من دور محوري في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مستشفى الطوارئ يمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات الإسعاف والرعاية العاجلة، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، بما يضمن جاهزية المستشفى للعمل بكفاءة فور الانتهاء من الأعمال.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المستشفيات الجامعية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وربط التعليم الطبي بالخدمة المجتمعية الفعالة.

من جانبهم، أكد الحضور استمرار المتابعة اليومية للأعمال، والتنسيق الكامل بين الجامعة والشركة المنفذة، لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، وبما يحقق رؤية جامعة كفر الشيخ في إنشاء مدينة طبية متكاملة تُواكب أحدث النظم العالمية في الرعاية الصحية.

